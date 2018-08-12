Як впоратися зі самотністю: поради психолога

Самотність погано впливає на людей, вона руйнує імунну систему, мозок, призводить до депресії та самогубства.

Тому від цього стану потрібно якнайшвидше позбутися, пише дослідниця Кембриджського університету Олівія Рімз, інформує НВ.

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Самотність здатна підвищити ризик передчасної смерті.

Тому щоб впоратися з самотністю потрібно, перш за все, змінити сприйняття світу.



Змініть сприйняття світу

Ви повинні розуміти, що люди, які не хочуть з вами зустрітися у певний час, роблять це не через апатію до вас, а через власні плани. Ймовірно, коли ви запросили когось пообідати з вами, та людина вже пообіцяла з кимось зустрітися або ж занадто пізно отримала запрошення. Люди, які не є самотніми, це розуміють та не переймаються, якщо у когось інші плани.

Психолог пояснює, що якщо люди приписують ці "невдачі" не собі, а збігу обставин, то вони стають більш стійкими та продовжують рухатися далі.

Потрібно також позбутися цинізму та недовіри до інших людей. Тому, якщо людина захоче з кимось познайомитися. Їй потрібно відкинути свій захист і впустити її.

До слова, будь-які стосунки піддаються таким випробуванням як виснаження. Емоційне вигорання у стосунках – не рідкість. Спершу між вами все було чудово, а потім почуття трансформувалися в звичку.



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