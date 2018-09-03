Як врегулювати конфлікт на Донбасі: Лавров назвав "єдиний спосіб"

Єдиним способом врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу залишається виконання Мінських домовленостей.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає "Інтерфакс".

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Ми готові до компромісів у будь-якому конфлікті, у будь-якій кризі, де Російська Федерація так чи інакше бере участь в зусиллях по його врегулюванню – будь то Сирія ... або будь то українське врегулювання, де ми зіграли вирішальну роль у виробленні Мінських домовленостей, які залишаються єдиним шляхом подолання кризи на сході України. І ми готові цьому всіляко сприяти,

– заявив дипломат.

Окрім того, глава МЗС РФ цинічно зазначив, що досягнення врегулювання конфлікту на основі цих домовленостей "на жаль, залежить не тільки від Росії".

"У дужках зазначу, що навряд чи до виборів в Україні київська влада зможе змінити свою повністю деструктивну лінію на саботаж і підрив всього того, про що домовилися лідери Росії, Німеччини, Франції та України в лютому 2015 року ", – сказав Лавров.

Окрім того, дипломат поскаржився на західні антиросійські санкції і закликав розв'язувати конфлікти шляхом компромісів.

Нагадаємо, 22 серпня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі погодили новий режим тиші. Так зване "шкільне перемир'я" розпочалося опівночі 29 серпня. Водночас, окупаціні війська Росії продовжують кожного дня обстрілювати позиції Збройних сил України на Сході. Так, 2 вересня проросійські бойовики здійснили 16 обстрілів українських бійців, внаслідок чого восьмеро військових отримали поранення.