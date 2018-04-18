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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як врятувати макіяж у спеку: 5 корисних б'юті-засобів

119 Читать новость на русском
Мінеральна вуаль
Мінеральна вуаль / mmemento-mmori.blogspot.com

Будь-яка дівчина та жінка прагне виглядати неперевершено у будь-яку пору року та дня. Однак погода часто псує не лише плани, а й макіяжі та зачіски. Пропонуємо дізнатись, як врятувати ваш "мейк-ап" у гарячу пору.

Наступних 5 речей просто повинні бути у вашій косметичці навесні та влітку, якщо ви не хочете розчаруватись через зіпсований макіяж.

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Мінеральна пудра


Мінеральна пудра

Мінеральна пудра має дещо більший набір властивостей, ніж мінеральна вуаль. Враховуючи навіть те, що вона приховує серйозні недоліки шкіри. Її можна використовувати як основу, а після цього наносити мінеральну вуаль. Найкраще цю пару продуктів використовувати після завершення основного макіяжу.

Мінеральна вуаль

Незвичний б’юті-засіб, який просто необхідний у спекотні дні для вашого макіяжу. Мінеральна вуаль є легкою, абсолютно непомітною на шкірі, робить риси обличчя м’якими та приємними та абсорбує весь шкірний жир. Секрет цього продукту – непомітна вуаль, яка незалежно від відтінку розчиняється на вашій шкірі.

Матуючі серветки


Матуючі серветки

Напевне, про ці диво-серветки ви неодноразово чули від різних б’юті-блогерів та героїв кінострічок. Вони виготовлені з целюлози або рисового паперу, герметично запаковані та легко вміщуються в косметичку. Матуючі серветки прекрасно справляються з жирним блиском та забирають піт і бруд, оскільки просякнуті спеціальним розчином з високим вмістом полімерних частинок. Вони проникають в шкіру, не пошкоджуючи макіяж.

СС-крем

Влітку також вам згодяться СС-креми. Вони за своєю структурою є схожими до мінеральної вуалі, але у вигляді тонального крему. У них достатньо легка, фактично невагома текстура, яка корегує тон шкіри та добре справляються з почервоніння та судинними сіточками. Цей б’юті-засіб підійде особливо для тих, у кого жирна і схильна до жирності шкіра.

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Маски з глини


Маски з глини

Такі маски потрібно робити хоча б один раз в тиждень, оскільки вони прекрасно живлять і очищають шкіру обличчя. Щоб її зробити, потрібно білу або блакитну глину змішати з водою до консистенції сметани. Наносити її потрібно на обличчя, уникаючи зони навколо очей, і тримати її близько 30 хвилин. Маска повинна добре висохнути, тому старайтесь під час процедури не розмовляти, щоб не давати обличчю розвиватись зайвим мімічним зморшкам.

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: Единственнная
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