Як врятувати планету: 15 простих речей, які може робити кожен

Глобальне потепління, озонові діри, вирубування лісів, аномальна температура океану – це далеко не повний перелік "хвороб" планети Земля, до якої доклало свою руку людство. Тепер маємо або виправляти помилки, або продовжувати нищити екологію і стрімко наближатися до постапокаліптичних сюжетів у реальному житті.

У The New York Times, який вийшов 5 серпня з чорною обкладинкою, нагадали про найбільшу проблему нашої планети, на яку людство зважає досить мляво – екологічну. У статті "Втрачаючи Землю" автор написав – 30 років тому ми, земляни, мали шанс врятувати Землю. Але не зробили цього.

Невже все втрачено і залишається лише грати до кінця гру у вимирання?

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Ми поцікавилися в українських експертів – чи є у процесі боротьби за покращення екологічної ситуації якісь інструменти і дії, які можуть виконувати звичайні громадяни, буквально кожен із нас? І члени Української Кліматичної Мережі: Ольга Лаврик (колегія екологічної освіти "СвітОсвіт"), Маргарита Мостова (громадська екологічна організація "Еколтава"), Дарина Кулага ("Зелена Хвиля") – поділилися з 24 каналом простими порадами, як кожен з нас у побуті може сприяти покращенню екологічної ситуації в країні, і навіть – на планеті.

Раціонально споживати ресурси

1. Вимикати за собою світло в кімнаті, монітор комп'ютера та не забувати про зарядні пристрої в розетці.

2. Економно використовувати воду: закривати кран, коли чистиш зуби, коли намилюєшся в душі. За можливості приймати душ швидко (зазвичай ми використовуємо більше води, коли приймаємо ванну).

3. Замінити лампи розжарювання на світлодіодні: вони економлять енергію та довше служать.



"Гарну планету важко знайти" – нагадує активістка ліворуч. Фото Getty Images

4. Пересідати на велосипед. Це круто, швидко та комфортно. Спробувавши раз, ви більше не захочете сідати в "гарячу маршрутку" або стояти в корках. До того ж, велосипед – це сталий вид транспорту, він не забруднює повітря небезпечними газами, якими влітку переповнена атмосфера.

5. Ділитися речами, які вам вже не потрібні, та купувати перероблені чи вживані речі. Таким чином зменшується кількість споживання та використання енергетичних ресурсів: світла, палива.

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Використовувати еко-продукцію

6. Застосовувати у побуті (й навіть у малому бізнесі) безфосфатні миючі засоби – сіль із господарським милом, сода. Зараз в інтернеті також досить розвинені ресурси, що пропонують екологічну побутову хімію.

7. Купувати менше пластикових пакетів, ходити до магазину зі своєю екоторбинкою, судочками (тара, що не промокає).

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8. Особливо пильно підходити до вибору косметичних та хімічних засобів, що використовуються у побуті. Має надаватися перевага засобам, що не були протестовані на тваринах і не мають негативного впливу на навколишнє середовище на різних стадіях виробництва.



Браконьєство – вічна біда Землі. На фото – природоохоронці Шрі-Ланки рятують підстреленого бракьоєрами молодого слона (Фото Getty Images)

Сприяти переробці відходів

9. Елементарно, але дуже дієво – здавати на переробку пластик, скло, папір.

10. Окремо збирати батарейки, бо це небезпечний (токсичний) вид відходів. Здавати їх у магазини та заклади, які долучені до всеукраїнської акції "Батарейки – здавайтеся!". Знати в обличчя локального координатора цієї акції у своєму місті.

Харчуватися екологічно

11. Відмовитися від напівфабрикатів – м’яса, риби та яєць з магазинів. Експерти переконують: на сьогодні, виготовлення цих продуктів повністю контролюють монопольні компанії, які зловживають антибіотиками, перевантажують екосистему та застосовують принципи інтенсивного господарювання заради прибутку. Звичайно, в таких умовах страждає якість. Окремою темою є викиди від таких великих підприємств, які часто нехтують системою утилізації відходів та зливу.

12. Купувати локальну їжу – ту, яка виготовлена у вашій області. Таким чином, ця їжа менше проходить хімічної обробки, а на її транспортування витрачається менше енергії.

13. Компостувати залишки їжі – купити собі компостер.



Вирубка лісів у Низьких Татрах (Словаччина). Фото Мілана Барлога

Турбуватися про природу

14. Висаджувати квіти на підвіконнях вдома і в офісі та дерева – на подвір’ях. Не дозволяти вирубувати зелені насадження біля свого дому заради парковок чи МАФів.

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15. Підтримувати екологічні організації, об’єднання та акції у своєму місті, привчати до цього всю свою сім’ю, адже будь-яка велика зміна починається з локальної підтримки населення.

Причому у світі (і Європі) екологічний рух набирає все більших обертів. Бути відповідальним користувачем природних багатств – не просто модно. Це цивілізовано і життєво необхідно.

Звичайно, глобально рятувати планету не під силу "маленькій" людині. Але якщо всі ці маленькі люди об'єднаються і кожен почне нести відповідальність за себе і своє найближче екологічне оточення – шанси є. Принаймні, буде не соромно сказати нащадкам – ми робили все, що могли.

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