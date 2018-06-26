Як врятувати потопельника: медики дали поради

У Черкасах рятувальники навчали відпочивальників надавати першу медичну допомогу і розказали, як плавати без наслідків для життя і здоров'я. Лише у червні 2018 року на водоймах по всій країні загинули майже сотня українців.

Звичайний спекотний день на черкаському пляжі Пушкінський. Одні люди засмагають на березі, інші – купаються у Дніпрі. Рятувальники ж почали проводити свої навчання.

Читайте також: У дощовиках посеред засніжених гір: рятувальники добралися до дитячого табору в Карпатах (фото)

Найчастіше люди тонуть, бо переоцінюють власні сили – кажуть рятувальники. І просять запам'ятати, що не варто відчувати себе обраними, мовляв, небезпека ніколи не наздожене. До навчань долучились і медики. Вони пояснюють: як тільки потопельника витягнули з води, треба перевірити, чи він дихає і реагує на біль.

Дивимося в ротову порожнину, чи є там якісь тіла, прочищаємо, потім робимо 5 рятувальних вдохів, після цього приступаємо до непрямого масажу серця, тобто 30 натискань і два вдохи,

– розповів медик Олександр Потапенко.

Навчитися надавати першу допомогу зібрався мало не весь пляж. Непрямий масаж серця вчили робити на манекені. Щоб зберегти життя та здоров’я, рятувальники закликають не запливати на глибину і купатися тільки на перевірених пляжах. Відпочивальники погоджуються. Втім, хоч усі й запевняють, що знають правила безпеки, трагедій від цього не меншає. Лише від початку червня в Черкасах на воді загинуло 9 людей. По всій країні – понад сотні осіб.