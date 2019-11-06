Як врятувати Раду і закони від турборежиму

Скандальний законопроєкт №1210 необхідно переглянути. Про це тепер говорять не лише представники бізнесу та експерти, але й міністр економіки Тимофій Милованов.

Законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» зареєстровано у Верховній Раді ще 30 серпня. Але, незважаючи на важливість документу, його донині не поставили на голосування – надто проблемними і неузгодженими є деякі положення. Зокрема – про зміни підходів щодо нарахування ренти на залізну руду і збільшення рентних платежів.

Треба переглянути!

На думку бізнес-спільноти, запропоновані в законопроєкті зміни завдадуть величезної шкоди економіці України – в першу чергу, гірничо-металургійній галузі. Тепер до критиків скандального №1210 долучився міністр економіки Тимофій Милованов. Він звернувся до Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією переглянути ряд положень законопроєкту, а саме – про збільшення ренти на видобуток залізної руди.

За даними Мінекономіки, "ухвалення законопроєкту у чинній редакції призведе до зниження інвестиційної привабливості України і до згортання вже розпочатих інвестпроєктів, а також ударить по конкурентоздатності української залізорудної та металургійної продукції на міжнародних ринках і зумовить витіснення українських компаній російськими конкурентами". Ось лише деякі цифри: після збільшення ренти собівартість української руди і продуктів її переробки на третину (!) перевищить відповідні показники в РФ, тому Україна ймовірно втратить європейський ринок (близько 16 млн тонн на рік), а також під загрозою опиниться експорт продукції українських металургійних підприємств до Китаю (майже 10 млн тонн на рік).

Окрім того, у Мінекономіки попереджають про "ризики у вигляді скорочення кількості робочих місць і суттєве погіршення соціально-економічної ситуації у регіонах, де сконцентровані підприємства гірничо-металургійного комплексу".



Тож міністр Милованов, оцінивши наявні дані та вивчивши аргументи бізнесу, слушно закликав профільний комітет "провести реальні консультації з представниками українського гірничо-металургійного комплексу для того, щоб спільно доопрацювати законопроєкт №1210".

Милованов може стати арбітром

Експерти позитивно в цілому оцінили пропозицію міністра економіки Тимофія Милованова.

"Це спроба тримати стабільну ситуацію в країні й не призвести до того, що деякі галузі економіки можуть бути завалені, – вважає директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк. – Це важливо тим більше, якщо поправки до законопроєкту могли бути надані окремими олігархами, дуже лояльними до однієї з партії. Тому роль Милованова є дуже важливою. Він один із лідерів партії "Слуга народу", велика частина депутатів будуть на нього орієнтуватися, бо міністр – людина з академічною освітою й гарно розуміється в економіці. Крім того, нагадаю, що Милованов відповідав за навчання парламентарів у Трускавці. Тож він для них ще й ментор і наставник, до якого прислухатимуться».

Давидюк впевнений, що Милованова мають почути і в профільному комітеті.

"Для комітету буде помилкою не дослухатися до порад міністра, – каже експерт. – Адже він володіє інформацією, і саме він відповідає за стан української економіки. Крім того, у комітеті вже припускалися помилок, коли ухвалювали дискусійні питання на швидкоруч, у турборежимі. Через комітет проходить велика кількість законопроєктів, які не завжди верифіковані, дуже часто навіть на здоровий глузд. Це ми бачимо, до прикладу, по атаках на ФОПи, бачимо можливе закриття тютюнової фабрики у Прилуках, бачимо це, у тому числі, по низці інших законів... Турборежим допускається в сесійній залі, але його не має бути під час підготовки законопроєктів, бо дуже часто опускаються цифри й зникає розуміння ситуації. Міністр у такому випадку може виступити своєрідним арбітром. Саме він, а не ті "ходоки", які бігають між комітетами й намагаються щось лобіювати. Вони вже не раз підставляли і комітет, і Верховну Раду, і президента. Тому важливо, аби міністр був почутий, а його пропозиції – враховані".

Кого почує комітет?

Економічний експерт Дмитро Марунич обережний в коментарях і вважає, що реакцію профільного комітету на пропозиції міністра Тимофія Милованова нині важко прорахувати. Бо комітет неоднорідний, і багато залежатиме від його голови Данили Гетманцева. Фахівець також відзначає, що треба побачити остаточний варіант законопроєкту, який винесуть на голосування.

Чи готовий Гетманцев до пропозицій Милованова? Не зрозуміло. Їх не можна назвати однією командою. Це різні люди з різним бекграундом,.Але Гетманцев допускав варіант, що документ буде скорегований…,

– наголосив Марунич.

А політолог Андрій Вігірінський зазначає: "Ідею підвищити рентну ставку на руду висловив олігарх Ігор Коломойський. І це має велике значення. Бо цю ідею тепер підтримує частина депутатів зі "Слуги народу" у профільному комітеті. Але у голови комітету Гетманцева і його заступника Олександра Дубинського (його вважають людиною Коломойського – Прим. 24) різні точки зору…"

Нагадаємо, що сам Гетманцев раніше неодноразово заявляв, що "консультації щодо законопроєкту №1210 тривають" і "консенсус між державою і бізнесом щодо ставки на руду досягнуто". Тепер залишилося наочно побачити, які саме правки будуть внесені в документ. Бо ми пам’ятаємо, що у наших народних депутатів слова часто розходяться з ділом.