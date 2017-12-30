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Як врятуватися від похмілля: покрокова інструкція

16:02, сьогодні 48651 Читать новость на русском
Як врятуватися від похмілля
Як врятуватися від похмілля / domohazyajki.com

Новий рік 2018 – зовсім близько. Святкове розмаїття на столах і в келихах під час новорічно-різдвяних свят часто стає причиною поганого самопочуття. Сайт "24" підготував пам'ятку, як побороти похмілля і швидко привести "святковий" організм у норму.

Алкогольна інтоксикація — це не лише неприємні відчуття. А медичний стан вашого організму викликаний декількома причинами. Щоб ви не зіпсували собі новорічні та різдвяні вихідні, радимо не зловживати алкоголем на застіллях, а якщо вже перебрали – ось вам прості поради.

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Чому нас мучить похмілля?

1. Отруєння. Потрапляючи в печінку, алкоголь перетворюється на ацетальдегід, який є токсичною речовиною. Він заважає клітинам окислювати важливі елементи, отруюючи організм. До того ж часто алкоголь, крім спирту, містить інші токсичні домішки.

2. Зневоднення. Після прийому алкоголю кров в організмі людини починає циркулювати в недостатньому обсязі. У результаті відбувається перерозподіл крові, що призводить до похмілля.

3. Порушення обміну речовин. Переробляючи алкоголь, людський організм витрачає велику кількість мікроелементів та вітамінів. Витративши свої запаси, він починає страждати від нестачі корисних речовин.

4. Нервове виснаження. Алкоголь, впливаючи на нервову систему, робить її дуже чутливою. Людина стає дратівливою і гостро сприймає, що відбувається.

Головне завдання — очистити організм від токсинів.

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Крок перший

Прийняти енетеросорбенти. Для зняття алкогольної інтоксикації показані препарати для сорбції та виведення з кишечника токсинів: від 10 до 15 драже активованого вугілля, розмішані у воді (50 мл) або такі препарати як "Полісорб", "Ентеросгель", "Поліфепан".

Крок другий

Позбутись зневоднення — пити більше рідини. Найкраще для цього підійдуть: соки (виноградний, яблучний, гранатовий), мінеральна вода, кефір, огірковий розсіл.

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Крок третій

Навіть похмільному організму потрібна енергія, а отже — їжа. Найкраще допоможуть курага, вівсяна або манна каша, квашена капуста, кисломолочні продукти (кисляк, знежирений сир), йогурти, нежирний курячий бульйон, також можна з'їсти кілька яєць накруто, теплий борщ зі сметаною, помідор із сіллю.

Крок четвертий

Якщо звичайні засоби не допомагають і потрібна сила медикаментів, то використати можна: аспірин (1 таблетка), 40 крапель корвалолу або валокордину (одноразово), також Вітамін С (порошок, таблетки з глюкозою, драже), екстракт кореня валеріана (4-5 таблеток) або 1 чайна ложка настоянки валеріани, пустирника. Якщо присутні нудота і блювота, то прийміть 1-2 таблетки церукала, також препарати гліцин або фосфоглів.

Як боротися з похміллям
Що можна пити і їсти під час похмілля

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Що не рекомендується

Не варто приймати алкогольні напої (метод, знаний у народі як "похмелитися"), це тимчасове полегшення. Лікарі не радять лікувати похмілля потужними сечогінними і проносними засобами. Також не буде корисним вживати каву, чай, енергетичні напої або міцні м'ясні бульйони через значний ефект стимулювання і так збудженої нервової системи. Не рекомендується також відвідування лазні, це може загрожувати важкими наслідками.

Похмілля що не можна робити
Що не можна робити під час похмілля

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Автор: Яніна Ткачук
Теги: Публікації LifeStyle Новорічні свята Поради Здорове життя Алкоголь Новини України Здорове харчування Здоров'я Інфографіка Статті
Джерело: 24 Канал
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