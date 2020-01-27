Як вшановують пам'ять Кобі Браянта у США: емоційні відео

Загинула легенда не лише американського, а й світового баскетболу – Кобі Браянт. У рідній країні спортсмена шану йому почали віддавати фактично одразу після того, як сталася авіакатастрофа, в якій він загинув. Для США смерть Кобі Браянта – трагедія національного масштабу.

Як повідомляють американські ЗМІ, люди, зокрема, почали збиратися біля "Стейплс-центру". Це домашня арена "Лос-Анджелес Лейкерс" – команди, якій Кобі присвятив всю свою кар’єру.

Радимо ознайомитися! Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста

I can’t even believe this is real... right now outside Staples. pic.twitter.com/yuunIbG2Ms — Chiney Ogwumike (@Chiney321) January 26, 2020

Fans have gathered outside Staples Center to remember Kobe Bryant. pic.twitter.com/u5FhPkCz0q — ESPN (@espn) January 26, 2020

Деякі вболівальники вже зібрали меморіал у пам’ять про баскетболіста. Також фанати скандують його ім'я – Кобі.

An update on the scene across from Staples Center: "Kobe" chants in front of a fan-created memorial to Kobe and Gigi. pic.twitter.com/qR3cGas3qO — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 26, 2020

Тим часом, у самому "Стейплс-центрі" відбувається церемонія вручення музичної премії Гремі. Почалася вона з хвилини мовчання у пам'ять про баскетболіста. Також про нього не забували упродовж самого заходу.

The House That Kobe Built pic.twitter.com/3Nfw4iymYv — STAPLES Center (@STAPLESCenter) January 27, 2020

"We're literally standing here, heartbroken, in the house that Kobe Bryant built."



—Alicia Keys at the Grammys, which is being held at Staples Center



(via @MTVNEWS) pic.twitter.com/HeNomDi6bX — ESPN (@espn) January 27, 2020

Крім того, у комплексі вивісили майки Кобі Браянта з номерами, під якими він грав, – 8 і 24.

Kobe Bryant's jerseys are illuminated in the rafters of the Staples Center during the Grammys. pic.twitter.com/Db2Y6u8BT1 — ESPN (@espn) January 27, 2020

Збираються люди й біля мурала Кобі Браянту у Лос-Анджелесі.

Fans in Los Angeles gather in front of a Kobe Bryant mural, putting post-it notes on the wall and flowers on the ground in memory of the Black Mamba. pic.twitter.com/Cg7CoFADsj — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 26, 2020

До теми! Матчі БА розпочали з хвилини мовчання в пам'ять про Кобі Браянта – відео

У день смерті Кобі в США проходить черговий тур NBA. Усі матчі розпочалися з хвилини мовчання. Також вшановують його пам'ять і упродовж ігор – зокрема, тут відбуваються 8- або 24-секундні паузи, також деякі баскетболісти віддають шану легенді після влучних кидків.

A powerful moment in honor of Kobe.



After the Grizzlies took a 24-second violation to begin the game, the Suns took an 8-second violation. Devin Booker was moved to tears. pic.twitter.com/YikW0sY4rr — SportsCenter (@SportsCenter) January 26, 2020

The New York Knicks and Madison Square Garden pay tribute to Kobe Bryant and his daughter, Gianna. pic.twitter.com/KmNlTlDQXT — NBA (@NBA) January 27, 2020

The New Orleans Pelicans and the Boston Celtics started the game by each taking 24-second shot-clock violations in honor of Kobe Bryant. pic.twitter.com/AA3ntFpLtc — NBA (@NBA) January 27, 2020

А гравець "Атланта Хоукс" Трей Янг у пам'ять про Кобі одягнув майку з 8-м номер. Зазвичай він грає з 11 на спині.

Trae Young began tonight's game against the Wizards wearing a No. 8 jersey, a tribute to his late idol Kobe Bryant pic.twitter.com/ZrqE9fiWZr — SportsCenter (@SportsCenter) January 26, 2020

Крім того, баскетболісти "Нью-Орлеанс Пеліканс" під час виконання гімну одягнули іменні кросівки Кобі Браянта.

Pelicans players will be wearing Kobe Bryant sneakers during the national anthem. pic.twitter.com/5cNjqv0PFr — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 26, 2020

Не забули вшанувати Кобі й представники та фанати інших видів спорту, зокрема бейсболу.

Fans at the Pro Bowl broke out in "Kobe" chants when he was honored during a timeout. pic.twitter.com/VAQHYzQ28m — ESPN (@espn) January 26, 2020

Зверніть увагу! Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі: особи решти жертв

Раніше шану Кобі Браянту віддали відомі зірки спорту та шоубізнесу.

Що відомо про загибель Кобі Браянта

Авіакатастрофа сталася неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас уранці 26 січня за місцевим часом. За даними влади Калабаса, гелікоптер зазнав катастрофи над віддаленим полем. Серед людей, хто перебував на землі, ніхто не постраждав.

ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США, зі свого боку, повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин". Розслідуванням інциденту наразі займаються відповідні органи.

Відомо, що Кобі Браянт летів на гелікоптері марки Sikorsky S-76. Це був його власний гвинтокрил. Авіасудном спортсмен користувався роками. Зокрема, добирався до центру Лос-Анджелеса зі свого помешкання у Ньюпорт-Біч, ще коли грав у баскетбол. Завершив він кар’єру у 2016 році.

Дивіться також! З'явилося відео з місця катастрофи вертольота з Кобі Браянтом