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      Як вшановують пам'ять Кобі Браянта у США: емоційні відео

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      У США люди масово вшановують пам'ять Кобі Браянта: він загинув у авіакатастрофі у віці 41 року / Твіттер-сторінка Nike

      Загинула легенда не лише американського, а й світового баскетболу – Кобі Браянт. У рідній країні спортсмена шану йому почали віддавати фактично одразу після того, як сталася авіакатастрофа, в якій він загинув. Для США смерть Кобі Браянта – трагедія національного масштабу.

      Як повідомляють американські ЗМІ, люди, зокрема, почали збиратися біля "Стейплс-центру". Це домашня арена "Лос-Анджелес Лейкерс" – команди, якій Кобі присвятив всю свою кар’єру. 

      Радимо ознайомитися! Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста

      Деякі вболівальники вже зібрали меморіал у пам’ять про баскетболіста. Також фанати скандують його ім'я – Кобі. 

      Тим часом, у самому "Стейплс-центрі" відбувається церемонія вручення музичної премії Гремі. Почалася вона з хвилини мовчання у пам'ять про баскетболіста. Також про нього не забували упродовж самого заходу.

      Крім того, у комплексі вивісили майки Кобі Браянта з номерами, під якими він грав, – 8 і 24.

      Збираються люди й біля мурала Кобі Браянту у Лос-Анджелесі. 

      До теми! Матчі БА розпочали з хвилини мовчання в пам'ять про Кобі Браянта – відео

      У день смерті Кобі в США проходить черговий тур NBA. Усі матчі розпочалися з хвилини мовчання. Також вшановують його пам'ять і упродовж ігор – зокрема, тут відбуваються 8- або 24-секундні паузи, також деякі баскетболісти віддають шану легенді після влучних кидків.

      А гравець "Атланта Хоукс" Трей Янг у пам'ять про Кобі одягнув майку з 8-м номер. Зазвичай він грає з 11 на спині. 

       Крім того, баскетболісти "Нью-Орлеанс Пеліканс" під час виконання гімну одягнули іменні кросівки Кобі Браянта.

      Не забули вшанувати Кобі й представники та фанати інших видів спорту, зокрема бейсболу. 

      Зверніть увагу! Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі: особи решти жертв

      Раніше шану Кобі Браянту віддали відомі зірки спорту та шоубізнесу

      Що відомо про загибель Кобі Браянта

      Авіакатастрофа сталася неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас уранці 26 січня за місцевим часом. За даними влади Калабаса, гелікоптер зазнав катастрофи над віддаленим полем. Серед людей, хто перебував на землі, ніхто не постраждав.

      ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США, зі свого боку, повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин". Розслідуванням інциденту наразі займаються відповідні органи.

      Відомо, що Кобі Браянт летів на гелікоптері марки Sikorsky S-76. Це був його власний гвинтокрил. Авіасудном спортсмен користувався роками. Зокрема, добирався до центру Лос-Анджелеса зі свого помешкання у Ньюпорт-Біч, ще коли грав у баскетбол. Завершив він кар’єру у 2016 році.

      Дивіться також! З'явилося відео з місця катастрофи вертольота з Кобі Браянтом

      Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі: особи решти жертв
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Загинув Кобі Браянт Баскетбол Спорт Новини Спорту Втрати Новини США
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