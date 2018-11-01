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      Як встигати висипатись восени та взимку: поради фахівця

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      Як встигати висипатись восени та взимку
      Як встигати висипатись восени та взимку / unsplash.com

      Навіть у похмуру холодну погоду можна бути бадьорим та енергійним. Для цього важливо дотримуватись кількох простих правил.

      Про це пише консультант здорового способу життя Ольга Фоміна.

      Втома і відчуття невиспаності в осінньо-зимовий період з'являється через нестачу світла, адже сонця значно менше, і темніє на вулиці значно швидше.

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      Крім дефіциту світла восени люди починають відчувати ще й дефіцит тепла – організм хоче заповнити втрату тепла, викликаючи непереборне бажання зігрітися і поспати.

      via GIPHY

      Також причиною удаваного недосипання восени може стати нестача вітамінів і як наслідок – зниження імунітету. Тож не забувайте за овочі і фрукти. А також намагайтеся уникати стресів.

      І щоб не відчувати себе "розбитим коритом" вранці і встигати добре відпочити за 8 годин нічного сну, варто:

      - рано лягайте спати (хоча б не пізніше півночі);
      - легка вечеря – забудьте про смажену картоплю, пельмені чи кусень м'яса;
      - заздалегідь відключіть всі гаджети, приглушіть на них яскраве світло;
      - якщо є можливість – прогуляйтесь ввечері на свіжому повітрі;
      - провітрюйте перед сном кімнату – щоб повітря було не вище + 17+19;
      - для якісного сну у вас має бути зручне ліжко з ортопедичним матрацом і невеликою подушкою.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Поради
      Джерело: 24 Канал
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