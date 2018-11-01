Як встигати висипатись восени та взимку: поради фахівця
Навіть у похмуру холодну погоду можна бути бадьорим та енергійним. Для цього важливо дотримуватись кількох простих правил.
Про це пише консультант здорового способу життя Ольга Фоміна.
Втома і відчуття невиспаності в осінньо-зимовий період з'являється через нестачу світла, адже сонця значно менше, і темніє на вулиці значно швидше.
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Крім дефіциту світла восени люди починають відчувати ще й дефіцит тепла – організм хоче заповнити втрату тепла, викликаючи непереборне бажання зігрітися і поспати.
Також причиною удаваного недосипання восени може стати нестача вітамінів і як наслідок – зниження імунітету. Тож не забувайте за овочі і фрукти. А також намагайтеся уникати стресів.
І щоб не відчувати себе "розбитим коритом" вранці і встигати добре відпочити за 8 годин нічного сну, варто:
- рано лягайте спати (хоча б не пізніше півночі);
- легка вечеря – забудьте про смажену картоплю, пельмені чи кусень м'яса;
- заздалегідь відключіть всі гаджети, приглушіть на них яскраве світло;
- якщо є можливість – прогуляйтесь ввечері на свіжому повітрі;
- провітрюйте перед сном кімнату – щоб повітря було не вище + 17+19;
- для якісного сну у вас має бути зручне ліжко з ортопедичним матрацом і невеликою подушкою.
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