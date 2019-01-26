Як вступити до Сил спеціальних операцій: деталі підготовки рекрутів

Так звані Сили спеціальних операцій (Special Operation Force) в арміях блоку НАТО існують щонайменше останні 20 років. У Збройних Силах України ж подібна структура сформована лише наприкінці 2015, а відбір відбувається за зразком провідних армій світу.

Щоб потрапити до відбору, головне – бути військовослужбовцем Збройних Сил України і мати бажання. Заповнити анкету можна на сайті Сил спеціальних операцій. Там же є перелік всіх необхідних документів для кандидата.

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Перше завдання для кандидатів називається "рольові ігри" – це звичайне психологічне тестування. Швидке знайомство з психологом – і одразу наступна вправа: із заплющеними очима побудувати задану психологом геометричну фігуру.

Тест має чітку мету. Ми виявляємо лідерів, тих, хто підтримує, та тих, хто взагалі нічого не робить і не робитиме надалі, це відразу видно. Потім спостерігаємо саме за цими людьми, яких ми виокремили,

– сказала офіцерка групи психологічного супроводження Ольга.

Потім кожен кандидат проходить психофізіологічну перевірку та тест на рівень IQ. За умов майбутніх навантажень психічне здоровʼя у претендента має бути ідеальним. Також до початку відбору проводиться ретельний медогляд, де відсіюється ще близько 30% претендентів.



Кандидати до Сил спеціальних операцій / Скріншот з відео

"Деякі захворювання не дозволяють військовим проходити службу в Силах спеціальних операцій, зокрема серцево-судинні захворювання, гіпертонічна хвороба, люмбалгії, остеохондрози, атрофії зорових нервів, погіршення слуху внаслідок бойових дій", – відповіі начальник військового шпиталю Володимир Тренчук.

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Одразу після повернення зі шпиталю рекрутів шикують на вечірню перевірку. Кандидатам присвоюють номери, які вони мають пришити до свого комплекту форми.



Фізична підготовка рекрутів у полі

Третій день на полігоні розпочався з шикування для того, аби перевірити готовність кандидатів до проходження відбору. Кожен військовий має мати при собі звичайний туристичний компас. Вони протягом трьох днів житимуть на природі у спальному мішку та проходитимуть фізичну підготовку.