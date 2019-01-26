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      Як вступити до Сил спеціальних операцій: деталі підготовки рекрутів

      Рекрут.UA. SOF 250 Читать новость на русском

      Так звані Сили спеціальних операцій (Special Operation Force) в арміях блоку НАТО існують щонайменше останні 20 років. У Збройних Силах України ж подібна структура сформована лише наприкінці 2015, а відбір відбувається за зразком провідних армій світу.

      Щоб потрапити до відбору, головне – бути військовослужбовцем Збройних Сил України і мати бажання. Заповнити анкету можна на сайті Сил спеціальних операцій. Там же є перелік всіх необхідних документів для кандидата.

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      Перше завдання для кандидатів називається "рольові ігри" – це звичайне психологічне тестування. Швидке знайомство з психологом – і одразу наступна вправа: із заплющеними очима побудувати задану психологом геометричну фігуру.

      Тест має чітку мету. Ми виявляємо лідерів, тих, хто підтримує, та тих, хто взагалі нічого не робить і не робитиме надалі, це відразу видно. Потім спостерігаємо саме за цими людьми, яких ми виокремили,
      – сказала офіцерка групи психологічного супроводження Ольга.

      Потім кожен кандидат проходить психофізіологічну перевірку та тест на рівень IQ. За умов майбутніх навантажень психічне здоровʼя у претендента має бути ідеальним. Також до початку відбору проводиться ретельний медогляд, де відсіюється ще близько 30% претендентів.

      Кандидати до Сил спеціальних операцій
      Кандидати до Сил спеціальних операцій / Скріншот з відео

      "Деякі захворювання не дозволяють військовим проходити службу в Силах спеціальних операцій, зокрема серцево-судинні захворювання, гіпертонічна хвороба, люмбалгії, остеохондрози, атрофії зорових нервів, погіршення слуху внаслідок бойових дій", – відповіі начальник військового шпиталю Володимир Тренчук.

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      Одразу після повернення зі шпиталю рекрутів шикують на вечірню перевірку. Кандидатам присвоюють номери, які вони мають пришити до свого комплекту форми.

      Фізична підготовка рекрутів у полі
      Фізична підготовка рекрутів у полі

      Третій день на полігоні розпочався з шикування для того, аби перевірити готовність кандидатів до проходження відбору. Кожен військовий має мати при собі звичайний туристичний компас. Вони протягом трьох днів житимуть на природі у спальному мішку та проходитимуть фізичну підготовку.

      Теги: Війна на Донбасі Збройні сили України Рекрут.UA. SOF
      Джерело: 24 канал
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