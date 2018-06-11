Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд

Ідея суду проста – щоб у нас була сильна армія, чи добрі дороги, чи класні школи з лікарнями, чи поліція – нам треба ув'язнити всіх посадовців, які все це дерибанять. Але як це зробиш, коли корупціонери давно розставили собі подібних на посади суддів, прокурорів, включно з Генеральним і старанно оберігають одне одного.

Ми пішли шляхом створення нових, повністю незалежних, з добрими зарплатами Антикорупційного бюро і Антикорупційної прокуратури, куди заборонили брати усіх, хто вже відповідав за боротьбу з корупцією в ГПУ, СБУ та МВС. І запросили європейського прокурора Джовані Кесслера та американського прокурора Мері Батлер допомогти вибрати перших незалежних керівників НАБУ і САП.

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І Артема Ситника, який став першим директором НАБУ, і Назара Холодницького, який був обраний першим Антикорупційним прокурором, корупціонери намагаються перетягнути на свій бік. Їх прослуховують, за ними стежать, і фактично щодня просять це не робити, тут не поспішати, сюди не лізти.



Артем Ситник (зліва) і Назар Холодницький (справа)

Арсен Аваков навіть нацгвардійців посилав лякати НАБУ, коли детективи почали обшукувати квартири його сина, який підозрюється в постачанні рюкзаків для цієї ж Нацгвардії за завищеними цінами.

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Не в усіх розслідуваннях правоохоронні органи викривають корупціонерів. Але вони вже розслідували злочини прокурора зони АТО Кулика, голів Фіскальної служби Насірова, Центрвиборчкому Охєндовського, Рахункової Палати Магути, членів Парламенту Онищенка, Мартиненка, Розенблата, Дейдея, Полякова.

Ви про всі ці розслідування мали чути, бо посадовці такого рівня завжди почували себе над законом і у повній безкарності, тому їхні затримання та оголошення їм підозр викликали такий резонанс. Остання надія топ-корупціонерів – нинішні судді, бо близько 75% їх теж корумповані і вони прикривають великих посадовців, щоб ті прикривали їх.

Тому ми і запропонували створити з нуля, повністю незалежний, з цілодобовою охороною Антикорупційний суд, який би виносив вироки за розслідуваннями НАБУ і САП.

Серед ключових співавторів закону я хочу відзначити активістів Центру протидії корупції Настю Красносільську і Віталія Шабуніна, і наших з Оксаною Сироїд помічників у Парламенті Таню Хутор і Степана Берка. Саме ця невеличка компанія восени 2016 року написала законопроект про створення Антикорупційного суду.

Об'єднання з громадськими активістами задля Антикорупційного суду дало синергію. Вони пішли переконувати підписатися під законопроектом Порошенка. А ми поїхали до Вашингтона, Брюселя, Лондона просити наших ключових міжнародних партнерів відправити своїх суддів до нашого Антикорупційного суду.

До такого вони не були готові. Реально доцільність делегування суддів вивчав тільки міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон. Але і американці, і європейці погодилися взяти участь в обранні українських антикорупційних суддів. Коли більшість місцевих посадовців корумповані – це єдиний спосіб підібрати чесних антикорупційних суддів.



Верховна Рада прийняла законопроект про створення Антикорупційного суду

Ця перспектива дуже лякала корупціонерів. Президент постійно придумував щось, щоб затягнути час. І що ми наслідуємо приклад Уганди, і що краще просто перейменувати в антикорупційних частину нинішніх суддів, і що він на все погодиться, але завтра. Під час нашої останньої зустрічі минулої осені він мені сказав: "Не треба нічого від мене вимагати, закон буде ухвалено до кінця року".

Вийшло це лише зараз, у червні 2018-го. І то завдяки великій підтримці людей і наших міжнародних кредиторів. Люди, які робили мітинги під Радою, які вимагали цього закону в Facebook, які слідкували за кожним голосуванням – показали кожному депутату, що він – під контролем. А МВФ, Світовий банк і Євросоюз зробили просту, але вкрай важливу річ – вони просто припинили давати гроші. І це виявилося найбільш сильним аргументом для нинішнього керівництва держави.

Я під час перемовин з одним важливим службовцем МВФ напівжартом сказав йому, що ми колись поставимо йому пам'ятник на місці знесеного на київському бульварі Шевченка Леніна.

Топ-корупціонери опиралися до останнього, навіть перед самим голосуванням вони намагалися переплутати в законопроекті номери статей і вирізати важливі норми. Зокрема Олег Ляшко, і не лише він, кричав, що це удар по нашому суверенітету. Я запитав у них, чи вони розуміють під суверенітетом право безкарно красти. І чи готові вони скинутися власними грошима для заміни кредитів МВФ і допомоги ЄС.

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Відповідь висвітлилася на екрані – 315 голосів за створення Антикорупційного суду. Понад 70% народних депутатів натиснули зелені кнопки, а це важливий урок нам всім. Коли ми об'єднуємося, коли ми координуємо свої дії з міжнародними партнерами, коли ми не втрачаємо віри в нашу здатність здолати будь-який спротив – все виходить.