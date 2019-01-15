Як втриматися від спокуси повернутися до колишніх партнерів: поради психолога

Коли ви постійно пересікаєтеся з колишнім коханням, а нове ще не знайшли – є велика спокуса впасти у спогади і прокинутися не в своєму ліжку. Як уникнути цієї незручної ситуації, якщо вона не входить у ваші плани?

Про це розповіла сімейний психотерапевт Тереза Томас журналу Broadly.

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Для початку психолог радить згадати, через що ви розлучилися. Не обманюйте себе: навіть якщо ваш "екс" покращав після розриву – це все та сама людудина, і у нього повно недоліків, які ви знаєте напам'ять. Побережіть почуття, якщо заздалегідь знаєте, що після сексу вас сильніше прив'яже до колишнього партнера. І вже тим більше будьте насторожі, якщо любов ще жива.



У відносинах з екс-партнером завжди варто пам'ятати, чому ви розійшлися

Але, якщо ви все-таки піддалися спокусі, то психолог стверджує, що головне – не звинувачувати себе і не шкодувати про те, що трапилося. Подумайте, яку межу в подальшому не хочете переступати в стосунках з цією людиною і які бари вам краще обходити стороною.

Запущені випадки ностальгії Томас рекомендує лікувати листом: папір стерпить і соплі, і висновки, які ви зробили з відносин. Наберіться мужності і напишіть екс-партнеру не домагатися вашої любові – ні лайками в інстаграмі, ні мемамі в месенджері.

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