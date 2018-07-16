20:32
16 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 15°C
  • вівторок
    20°C 18°C
  • середа
    25°C 18°C
  • четвер
    23°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, сьогодні
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Як Янукович і з якими пригодами тікав до Криму: охоронець президента втікача оприлюднив деталі

605 Читать новость на русском
З'явилася інформація про перебіг втечі Януковича до Криму
З'явилася інформація про перебіг втечі Януковича до Криму / 24 канал

Колишній начальник служби безпеки екс-президента Віктора Януковича Костянтин Кобзар розповів, як у 2014 році колишній "гарант" тікав до Криму, а звідти й до Росії.

Про це він розповів під час допиту в Оболонському райсуді Києва, де відбувалося слухання справи про держзраду президента-втікача Віктора Януковича, передає Укрінформ.

Читайте також: Екс-охоронець Януковича пояснив, для чого "легітимний" звертався до Путіна у березні 2014 року

Так, за його словами, між переміщенням з Донецька до Криму в багатьох осіб з охорони забрали телефони, від'єднали акумулятори, і телефони залишили лише кільком людям.

Також свідок додав, що через певний час до них приєднався колишній начальник штабу служби охорони Януковича Володимир Павленко, який розповів, що його переслідували, але він відірвався.

Водночас Кобзар уточнив, нібито була інформація від Павленка про те, що співробітникам ДАІ наказали "виявити кортеж Януковича та розстріляти".

Я дав координати Павленка, визначив порядок руху, поставив завдання на максимальній швидкості дістатися до населеного пункту, вже не пам'ятаю якого... Ми були гарно підготовленими та озброєними, але бойовиків було більше, і ми б недовго протрималися, поки б не закінчилися боєприпаси, і зберегти життя Януковичу вийшло б малоймовірним,
– переконує свідок.

У зв’язку з цим, стверджує колишній охоронець Януковича, він вирішив звернутися до знайомого з Федеральної служби охорони РФ, аби попросити допомоги дістатися до Криму.

"Через деякий час пересіли у російські вертольоти, полетіли до Криму. Однак, згодом знадобилася дозаправка, вертольоти приземлилися, а потім усіх вирішили відправити до Криму літаком, де знову зв'язалися з моїми знайомими з ФСО РФ, який допоміг нам із транспортом", – продовжив він.

Читайте також: Янукович стверджує, що на нього готували напад іноземні найманці

Крім того, Кобзар зазначив, вони нібито володіли інформацією, що уночі проти 23 лютого в аеропорт "Бельбек" прилітали Аваков з Наливайченком, які нібито планували забрати Януковича до Києва, щоб він там написав заяву про відставку.

Нагадаємо, раніше Костянтин Кобзар розповідав, як у 2014 році активісти Майдану готувалися до вбивства Януковича.

Теги: Новини України Судді Євромайдан Новини Криму Віктор Янукович Історія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Проїзд у Києві – один із найдорожчих у Європі: інфографіка
сьогодні, 20:01 Проїзд у Києві – один із найдорожчих у Європі: інфографіка
898
Чому не варто економити на відпустках і гнатися за вищою освітою: поради від економіста
сьогодні, 19:01 Чому не варто економити на відпустках і гнатися за вищою освітою: поради від економіста
Євгенія Мазур 1069
Показовий ЧС-2018: українські комплекси на тлі хорватського патріотизму
сьогодні, 18:01 Показовий ЧС-2018: українські комплекси на тлі хорватського патріотизму
Іван Вербицький 1280
Трамп і Путін: чим завершиться зустріч – інформаційною бульбашкою чи все-таки результатом?
сьогодні, 17:01 Трамп і Путін: чим завершиться зустріч – інформаційною бульбашкою чи все-таки результатом?
Володимир Горбач 403
Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
сьогодні, 15:00 Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
Блог Соцмережі 664
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Фільм "Червоний горобець": трейлер та сюжет трилера про російську шпигунку
 1 березня , 14:05
Депутат на смерть збив молодого хлопця під Запоріжжям
25 червня , 10:27
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук