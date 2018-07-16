Як Янукович і з якими пригодами тікав до Криму: охоронець президента втікача оприлюднив деталі

Колишній начальник служби безпеки екс-президента Віктора Януковича Костянтин Кобзар розповів, як у 2014 році колишній "гарант" тікав до Криму, а звідти й до Росії.

Про це він розповів під час допиту в Оболонському райсуді Києва, де відбувалося слухання справи про держзраду президента-втікача Віктора Януковича, передає Укрінформ.

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Так, за його словами, між переміщенням з Донецька до Криму в багатьох осіб з охорони забрали телефони, від'єднали акумулятори, і телефони залишили лише кільком людям.

Також свідок додав, що через певний час до них приєднався колишній начальник штабу служби охорони Януковича Володимир Павленко, який розповів, що його переслідували, але він відірвався.

Водночас Кобзар уточнив, нібито була інформація від Павленка про те, що співробітникам ДАІ наказали "виявити кортеж Януковича та розстріляти".

Я дав координати Павленка, визначив порядок руху, поставив завдання на максимальній швидкості дістатися до населеного пункту, вже не пам'ятаю якого... Ми були гарно підготовленими та озброєними, але бойовиків було більше, і ми б недовго протрималися, поки б не закінчилися боєприпаси, і зберегти життя Януковичу вийшло б малоймовірним,

– переконує свідок.

У зв’язку з цим, стверджує колишній охоронець Януковича, він вирішив звернутися до знайомого з Федеральної служби охорони РФ, аби попросити допомоги дістатися до Криму.

"Через деякий час пересіли у російські вертольоти, полетіли до Криму. Однак, згодом знадобилася дозаправка, вертольоти приземлилися, а потім усіх вирішили відправити до Криму літаком, де знову зв'язалися з моїми знайомими з ФСО РФ, який допоміг нам із транспортом", – продовжив він.

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Крім того, Кобзар зазначив, вони нібито володіли інформацією, що уночі проти 23 лютого в аеропорт "Бельбек" прилітали Аваков з Наливайченком, які нібито планували забрати Януковича до Києва, щоб він там написав заяву про відставку.

Нагадаємо, раніше Костянтин Кобзар розповідав, як у 2014 році активісти Майдану готувалися до вбивства Януковича.