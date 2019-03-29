Як Янукович влаштував велике відмивання грошей з керівником виборчого штабу Трампа

Президент-утікач Віктор Янукович разом зі своїм екс-радником та екс-керівником виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом брали участь у відмиванні коштів через Swedbank. Президентку банку вже звільнили.

Для передачі хабарів Януковичу використовували компанію-одноденку, вона також перераховувала гроші Манафорту, повідомляє міжнародна журналістська організація OCCRP з посиланням на шведське видання SVT.

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Хабар Януковичу на суму понад 4 мільйони доларів зареєстрували як авторську винагороду за книгу, яку він, як заявлялось, написав.

Ці гроші пройшли крізь низку компаній, включаючи Vega Holding Limited. Зі свого боку, ця компанія перерахувала понад 25 мільйонів доларів на користь Inlord Sales LLP — компанії, що фігурувала в справі Пола Манафорта.

Inlord перевів майже мільйон доларів на рахунок Манафорта на Кіпрі у лютому 2012 року. Цей дохід Манафорт приховав від влади у США.

Хто такий Пол Манафорт?Це американський юрист, лобіст і політичний консультант. Він був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Перебував під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

Розслідувачі також з’ясували, що Vega перерахувала 100 тисяч доларів організації "Проект перехідних демократій". За інформацією ЗМІ, саме вона співпрацювала з Манафортом для організації зустрічей для Януковича з американськими посадовцями.

Загалом Янукович вивів з допомогою банку щонайменше 3,6 мільйона доларів у 2011 році. Невдовзі після публікації розслідування рада директорів Swedbank вирішила звільнити президентку банку Бірґіт Боннесен.

Який вирок отримав Манафорт?Спочатку суд присяжних у Вірджинії визнав Манафорта винним за 8 з 18 пунктами щодо шахрайства з податками, ще за десятьма пунктами присяжним не вдалося досягти згоди. Щоправда, Манафорт пішов на угоду зі слідством в суді столичного округу Колумбія, визнавши себе винним за двома звинуваченнями – у змові та спробі впливати на свідків у його справі. Частиною угоди було співробітництво з офісом спецпрокурора Роберта Мюллера, проте Мюллер заявив, що Манафорт порушив домовленості та брехав під присягою. Згодом йому оголосили другий вирок Цього разу він отримав до 3,5 років в'язниці за звинуваченнями у змові, пов'язаній з його діяльністю в Україні. Загалом Манафорт отримав 7,5 років в'язниці.