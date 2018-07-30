Як Єлизавета II перетворилась в типову модель Instagram: кумедна підбірка
Концептуальний арт-директор Фредді Смітсон підкорив мережу кумедними знімками політиків і знаменитостей, які редагує у фотошопі.
Смітсон публікує "оновлені" фотографії на своїй сторінці в Instagram.
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Так, чоловік змінив образ королеви Великобританії Єлизавети II на типову світську левицю, а президенту США Дональду Трампу приміряв пікантний образ кролика з Playboy.
Джерело: 24 Канал
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