Як Єлизавета II перетворилась в типову модель Instagram: кумедна підбірка

Так, чоловік змінив образ королеви Великобританії Єлизавети II на типову світську левицю, а президенту США Дональду Трампу приміряв пікантний образ кролика з Playboy.

Смітсон публікує "оновлені" фотографії на своїй сторінці в Instagram.

Концептуальний арт-директор Фредді Смітсон підкорив мережу кумедними знімками політиків і знаменитостей, які редагує у фотошопі.

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