Як Євросоюз протистоятиме економічному тиску США

Європейські лідери вважають, що і самі досить круті та сильні. Якщо що, можуть і здачі дати. Справа починає пахнути трансатлантичної торгово-економічною війною!

Таку думку озвучив у своєму відеоблозі "Безумный мир" висловив журналіст Іван Яковина.

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"Міністр фінансів Франції Брюно ле Мер сказав, що суверенітет Європи не продається, а його країна не хоче бути американським васалом, який лише виконує накази й домагається прихильності начальника.За його словами, Євросоюз зараз повинен прийняти закон про недійсність американських санкцій для європейських компаній і про відшкодування збитків тим, хто може постраждати від дій США", – сказав Яковина.

Журналіст також зазначив, що це не всі заходи, до яких готова вдатися Франція.

Він уже обговорив з Берліном і Лондоном можливість створення незалежної європейської фінансового центру, який не буде залежати від американців. Такий центр буде обробляти угоди в євро, а не в доларах, минаючи США. Це досить серйозно: європейці так можуть випадково зруйнувати монопольне становище долара, як головної валюти світової торгівлі,

– йдеться у відеоблозі.

Також Яковина зазначив, що Ле Мер пропонує створити спеціальний європейський орган, який буде відстежувати діяльність іноземних компаній в ЄС.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 14 травня 2018.