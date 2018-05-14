13:48
15 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 8°C
  • середа
    25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
Вєсті Кремля
23:23, 14 травня
Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
Вєсті.UA
21:23, 14 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як Євросоюз протистоятиме економічному тиску США

406 Читать новость на русском
Протистояння США і ЄС
Протистояння США і ЄС / Фото з вільних джерел

Європейські лідери вважають, що і самі досить круті та сильні. Якщо що, можуть і здачі дати. Справа починає пахнути трансатлантичної торгово-економічною війною!

Таку думку озвучив у своєму відеоблозі "Безумный мир" висловив журналіст Іван Яковина.

Читайте також: Іран висунув Європі жорсткий ультиматум щодо ядерної угоди

"Міністр фінансів Франції Брюно ле Мер сказав, що суверенітет Європи не продається, а його країна не хоче бути американським васалом, який лише виконує накази й домагається прихильності начальника.За його словами, Євросоюз зараз повинен прийняти закон про недійсність американських санкцій для європейських компаній і про відшкодування збитків тим, хто може постраждати від дій США", – сказав Яковина.

Журналіст також зазначив, що це не всі заходи, до яких готова вдатися Франція.

Він уже обговорив з Берліном і Лондоном можливість створення незалежної європейської фінансового центру, який не буде залежати від американців. Такий центр буде обробляти угоди в євро, а не в доларах, минаючи США. Це досить серйозно: європейці так можуть випадково зруйнувати монопольне становище долара, як головної валюти світової торгівлі,
– йдеться у відеоблозі.

Також Яковина зазначив, що Ле Мер пропонує створити спеціальний європейський орган, який буде відстежувати діяльність іноземних компаній в ЄС.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 14 травня 2018.

Теги: Новини політики Євросоюз Новини США Санкції Відеоблоги
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сьогодні, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 173
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сьогодні, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 782
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сьогодні, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1486
Один паспорт добре, а два – краще?
14 травня, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4469
Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
14 травня, 21:01 Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
Тетяна Бучок 3727
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук