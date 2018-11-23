Як їсти горіхи, щоб отримати найбільшу користь

Горіхи є дуже корисними для здоров'я, але для максимального позитивного ефекту варто правильно обирати продукт. Окрім того, певній групі людей варто їх вживати з обережністю.

Люди, які вживають жменю горіхів (20 г) щодня, мають низькі ризики розвитку ішемічної хвороби серця, онкозахворювань і нижчий ризик передчасної смерті, пояснює відомий дієтолог Світлана Фус в своєму Instagram.

Читайте також: Який смаколик позитивно впливає на роботу печінки

Горіхи – це концентроване джерело поживних речовин (вітамінів, мінералів, клітковини). Це насіння у твердій шкаралупі, які захищають цінні жири і вітамін Е від окислення,

– зазначила вона.

За словами дієтолога, не варто їсти більше горіхів, ніж 20 грамів щодня, адже корисного ефекту для організму не буде.

Як правильно вибирати і вживати горіхи:

1. Бажано купувати горіхи у шкаралупі. Горіхи, очищені і упаковані в пакети, швидко окислюються і набувають смаку згірклого масла.

2. Горіхи повинні бути свіжими, а не смаженими. Від теплової обробки більшість корисних властивостей горіхових зерен втрачаються.

3. Вживати горіхи потрібно очищеними і сирими, щоб зберегти корисні жирні кислоти і вітамін Е. Підсолені, а тим більше підсолоджені цукром або медом горіхи – теж не кращий вибір.

Кому не можна їсти горіхи? Не варто ними зловживати тим, хто страждає від захворювань шлунково-кишкового тракту, деяких шкірних хвороб та при гіперфункції щитоподібної залози.

А оскільки горіхи ще й є високоалергенним продуктом, то людям, які мають схильність до білкової алергії та непереносимість до інших видів горіхів, теж варто обережно вживати цей продукт.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.