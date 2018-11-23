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      Як їсти горіхи, щоб отримати найбільшу користь

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      Як їсти горіхи, щоб отримати найбільшу користь
      Як їсти горіхи, щоб отримати найбільшу користь / unsplash.com

      Горіхи є дуже корисними для здоров'я, але для максимального позитивного ефекту варто правильно обирати продукт. Окрім того, певній групі людей варто їх вживати з обережністю.

      Люди, які вживають жменю горіхів (20 г) щодня, мають низькі ризики розвитку ішемічної хвороби серця, онкозахворювань і нижчий ризик передчасної смерті, пояснює відомий дієтолог Світлана Фус в своєму Instagram.

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      Горіхи – це концентроване джерело поживних речовин (вітамінів, мінералів, клітковини). Це насіння у твердій шкаралупі, які захищають цінні жири і вітамін Е від окислення,
      – зазначила вона.

      via GIPHY

      За словами дієтолога, не варто їсти більше горіхів, ніж 20 грамів щодня, адже корисного ефекту для організму не буде. 

      Як правильно вибирати і вживати горіхи:

      1. Бажано купувати горіхи у шкаралупі. Горіхи, очищені і упаковані в пакети, швидко окислюються і набувають смаку згірклого масла.

      2. Горіхи повинні бути свіжими, а не смаженими. Від теплової обробки більшість корисних властивостей горіхових зерен втрачаються.

      3. Вживати горіхи потрібно очищеними і сирими, щоб зберегти корисні жирні кислоти і вітамін Е. Підсолені, а тим більше підсолоджені цукром або медом горіхи – теж не кращий вибір.

      Кому не можна їсти горіхи? Не варто ними зловживати тим, хто страждає від захворювань шлунково-кишкового тракту, деяких шкірних хвороб та при гіперфункції щитоподібної залози. 

      А оскільки горіхи ще й є високоалергенним продуктом, то людям, які мають схильність до білкової алергії та непереносимість до інших видів горіхів, теж варто обережно вживати цей продукт.

      via GIPHY

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      Теги: Здоров'я Поради Здорове життя LifeStyle Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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