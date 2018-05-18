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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Як їсти паличками: відеоінструкція

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Як їсти паличками
Як їсти паличками / instructables.com

Полюбляєте східну кухню, але не можете впоратися з паличками? Насправді все не так важко, як здається. Пропонуємо переглянути відеоінструкцію, як їсти паличками, і швидко навчитися цьому мистецтву.

Цікаво, що паличками можна їсти не лише суші та рис, а навіть супи (великі шматки їжі – за допомогою паличок, а решту випивати). Вважається, що люди, які їдять за допомогою паличок, тренують дрібну мускулатуру, що сприяє розвитку інтелектуальних здібностей.

Існує багато видів паличок за формою і розмірами. Багаторазові палички виготовляють з дерева (бамбука, кипарису, сосни, клену, сливи, фіолетового та чорного сандалового дерева) або з кістки.

Зазвичай, страви китайської та японської кухні складаються з дрібних шматків, які не потрібно різати. Та якщо ви навчитеся вправно користуватися паличками, ними можна без зайвих зусиль виконувати багато корисних операцій: змішувати соус, тримати їжу, розділяти її на шматки.

Як їсти паличками: детальна інструкція

Як їсти паличками: дивіться відео

1. Розслабте кисть і витягніть вказівний і середній пальці вперед.

2. Безіменний і мізинець трішки зігніть.

3. Покладіть кінець палички на рівні 1/3 її довжини між великим і вказівним пальцями.

4. Зафіксуйте паличку, натиснувши на неї основою великого пальця.

5. Другу паличку покладіть на першу фалангу вказівного пальця.

6. Кінчиками середнього і великого притримуйте її ближче до середини.

7. Стискайте і розтискайте кінці паличок, ніби щипці.

Теги: Новини України LifeStyle Food and Drinks Поради
Джерело: 24 Канал
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