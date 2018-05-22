Як йога впливає на організм: цілющі властивості

Регулярні заняття йогою – відмінний спосіб позбутись фізичних, психічних і емоційних проблем. Йога особливо ефективна під час лікування тривожного розладу і депресії.

Про це свідчить низка досліджень щодо впливу йоги на організм людини. Люди, які практикують йогу, зміцнюють свій імунітет, поліпшують настрій, перемагають тривогу та стрес.

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Вагітним йога допомагає фізично і психологічно підготуватися до пологів, а у післяпологовий період – швидко відновитися і повернути фігурі звичні параметри.

Також йога допомагає навчитися працювати без стресів, перевантажень і психологічного дискомфорту.

Йога для дітей оздоровлює і зміцнює організм малюка, а оскільки тут акцент йде на роботу м’язів ніг і спини, це допомагає дитині сформувати правильну поставу.

Практика йоги корисна не тільки для тіла, але й для мозку, оскільки вона чудово впливає на його молодість – під час занять йде потужний вплив рецепторів дихальних шляхів на мозок.

Практика йоги допомагає людям запобігти вікову дегенерацію шляхом зміни кардіометаболічних факторів ризику, що не дозволяє старіти мозку.

Вчені запевняють, що йога поліпшує й серцево-судинну систему та інші життєво важливі функції організму на тлі вікових змін. Йога допомагає зменшити симптоми депресії, тривожності та епілепсії. Ритмічно виконувані вправи змушують тіло коливатися, створюючи своєрідний ефект гідравлічного масажу.

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А ще йога знижує апетит, позитивно впливає на рівновагу та гнучкість, поліпшує кровообіг, збільшує сексуальне бажання, покращує сон, знижує ризик розвитку цукрового діабету і серцево-судинних захворювань.