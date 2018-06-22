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Як Юлія Тимошенко запозичила ідею "нового курсу" в одіозного президента Венесуели

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Як Юлія Тимошенко запозичила ідею "нового курсу" в одіозного президента Венесуели
Як Юлія Тимошенко запозичила ідею "нового курсу" в одіозного президента Венесуели / ukraina.ru

Тепер новий курс оголосила Юлія Тимошенко, яка, здається, розраховує нарешті стати президентом України. І судячи з усього, Юлі Володимирівна пропонує нам піти по шляху Венесуели.

Про це у своїму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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"Що ж, дійсно, хіба можна знайти кращий приклад для наслідування в сучасному світі. Чому б не повторити всі ті кроки, які і привели Венесуелу до економічного процвітання", – заявив експерт.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро
Президент Венесуели Ніколас Мадуро

За його словами, основними постулатами нового курсу українського популізму тепер є: перше – всюди вороги, а світ несправедливий. У Венесуели це імперіалісти і буржуї, а в Юлії Володимирівни – олігархи, які постійно заважають.

Як у них виходить одночасно і заважати, і фінансувати такі дорогі кампанії, залишається загадкою. Але, врешті-решт, в уряду в Мадуро – президента Венесуели – є ж наркобарони. І в обох – головний ворог світовий уряд. Глобальна олігархія, і це не жарт. Це слова претендента на лідерство в країні в 21 столітті,
– зазначив Сергій Фурса.

Він зазначив, що і Тимошенко і Мадуро, борються відразу зі світовими проблемами, вважаючи устрій світу несправедливим.

"Навіщо говорити про залучення інвестицій, якщо можна відразу заявити про місії країни в світі. Адже перевірити прийшли інвестиції чи ні досить просто, а от до мети врятувати людство можна йти вічно. Це було б схоже на марення божевільного, якби на це не витрачалися такі ресурси", – сказав фінансовий аналітик.

Відео повного випуску "Фінансова грамотність" з Сергієм Фурсою за 22 червня 2018 року

 

Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко Венесуела
Джерело: 24 канал
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