Як з лисиці зробити домашнього улюбленця: фото
Якщо вам хочеться завести собі екзотичну домашню тваринку, і ви вирішили, що це буде лисиця, то варто дізнатися, які особливості одомашнення тварини на прикладі жінки, якій це вдалося.
Американка Джессіка Кокер, яка удомашнила лисицю, вважає турботу про тварин своєю пристрастю
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Жінка, яка мешкає у Флориді, давно рятує тварин, які потребують допомоги.
У неї мешкають кілька собак, однак найдовше – вже третій рік – у Джессіки живе домашня лиса на ім'я Juniper.
Тваринка, від імені якої Кокер веде акаунт в Instagram, вже має більше 2 мільйонів шанувальників, однак є й люди, які засуджують Джессіку. Їм жінці доводиться методично пояснювати, що це не той вид лисиці, який може вижити у дикій природі.
Ranched Foxes – саме цього різновиду Juniper, – вирощували протягом понад 150 років у неволі для хутра. Вони мають генетичну різницю зі своїми дикими родичами та "приручену" поведінку.
Лисицям потрібен таурин для виживання, він міститься у сирому м'ясі. Саме ним, здебільшого яловичиною, Джессіка й годує Juniper. Також у раціоні тварини сирі фрукти та овочі. А ласувати лисичка любить зефіром.
Juniper, як і інші її родичі, має специфічний запах та мітить територію.
Однак лисиця навчилася ходити в туалет на лоток і якщо його вчасно прибирати, а меблі обробляти пароочистителем, то у квартирі Кокер не тхне.
"Лисиця ластиться, але робить це тільки на її умовах. Це зазвичай трапляється, коли я в глибокому сні, а їй потрібно бути домашнім улюбленцем. Я прокидаюся майже кожну ніч, коли вона підштовхує мою руку, чекаючи, що я почухаю її, поки ми не заснемо", – розповідає Джессіка.