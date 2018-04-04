Як з лисиці зробити домашнього улюбленця: фото

Якщо вам хочеться завести собі екзотичну домашню тваринку, і ви вирішили, що це буде лисиця, то варто дізнатися, які особливості одомашнення тварини на прикладі жінки, якій це вдалося.

Американка Джессіка Кокер, яка удомашнила лисицю, вважає турботу про тварин своєю пристрастю

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Допис, поширений J U N I P E R & F I G (@juniperfoxx) 17 Лют 2018 р. о 9:01 PST

Жінка, яка мешкає у Флориді, давно рятує тварин, які потребують допомоги.

У неї мешкають кілька собак, однак найдовше – вже третій рік – у Джессіки живе домашня лиса на ім'я Juniper.

Допис, поширений J U N I P E R & F I G (@juniperfoxx) 11 Січ 2018 р. о 12:41 PST

Тваринка, від імені якої Кокер веде акаунт в Instagram, вже має більше 2 мільйонів шанувальників, однак є й люди, які засуджують Джессіку. Їм жінці доводиться методично пояснювати, що це не той вид лисиці, який може вижити у дикій природі.

Допис, поширений J U N I P E R & F I G (@juniperfoxx) 16 Жов 2017 р. о 10:46 PDT

Ranched Foxes – саме цього різновиду Juniper, – вирощували протягом понад 150 років у неволі для хутра. Вони мають генетичну різницю зі своїми дикими родичами та "приручену" поведінку.

Допис, поширений J U N I P E R & F I G (@juniperfoxx) 8 Жов 2017 р. о 10:30 PDT

Лисицям потрібен таурин для виживання, він міститься у сирому м'ясі. Саме ним, здебільшого яловичиною, Джессіка й годує Juniper. Також у раціоні тварини сирі фрукти та овочі. А ласувати лисичка любить зефіром.

Допис, поширений J U N I P E R & F I G (@juniperfoxx) 21 Жов 2017 р. о 11:32 PDT

Juniper, як і інші її родичі, має специфічний запах та мітить територію.

Допис, поширений J U N I P E R & F I G (@juniperfoxx) 22 Січ 2018 р. о 9:23 PST

Однак лисиця навчилася ходити в туалет на лоток і якщо його вчасно прибирати, а меблі обробляти пароочистителем, то у квартирі Кокер не тхне.

Допис, поширений J U N I P E R & F I G (@juniperfoxx) 17 Січ 2018 р. о 9:50 PST

"Лисиця ластиться, але робить це тільки на її умовах. Це зазвичай трапляється, коли я в глибокому сні, а їй потрібно бути домашнім улюбленцем. Я прокидаюся майже кожну ніч, коли вона підштовхує мою руку, чекаючи, що я почухаю її, поки ми не заснемо", – розповідає Джессіка.