Як за 15 хвилин впоратися зі стресом та покращити настрій

Стрес та поганий настрій відчувала практично кожна людина. Особливо це помітно взимку. Для того, щоб зняти напругу та впоратися з поганим настроєм, потрібно піти на короткотривалу пробіжку.

Про це пише спортивна редакторка Ірина Баранська, посилаючи на дослідження вчених, яке опубліковано у журналі Acta Psychologica.

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Вчені зазначають, що коротка пробіжка в легкому темпі піднімає настрій, покращує увагу і концентрацію краще, ніж медитація.

Експеримент, у якому взяв участь 101 студент, складався з двох когнітивних тестів: підшкали Vigor-Activity профілю емоційного стану, яка оцінює рівні сприйнятої енергії, і тесту на візуально-моторну координацію, який оцінює навички обробки.

Після чого вчені розділили студентів на дві групи, одна бігала впродовж 15 хвилин, інша ж займалася такими вправами, як медитація, управління образами, глибоке дихання і релаксація.

Учасники по закінченню вправ знову пройшли когнітивні тести. Перша група пройшла тести на 2 бали більше, ніж друга група.

Студенти, які бігали, на 8 секунд швидше впоралися на обох частинах тесту на зорово-моторну координацію.

Вчені пояснюють це тим, що покращення когнітивних здібностей спричинив сплеск енергії. Тож, 15-хвилинна пробіжка здатна покращити настрій та зменшити напругу не залежно від часу доби.

Висновок дослідників: 15-хвилинний біг зменшує стрес та бореться з поганим настроєм.

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