Як за 2 роки зріс рівень корупції в Україні: невтішні цифри
Дослідження міжнародної компанії PricewaterhouseCoopers, яка спеціалізується у сфері консалтингу та аудиту, показало, за останні два роки рівень корупції в Україні значно зріс і загалом вона перевищує світову майже втричі.
Згідно з результатами дослідження, рівень хабарництва та корупції в українських організаціях зріс до 73% у 2018 році у порівнянні з 56%, які були зафіксовані у 2016-му.
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У світі лише кожен четвертий з опитаних респондентів (25%) розповів, що стикався з випадками хабарництва та корупції.
Натомість в Україні кожен третій опитаний визнавав, що його організація впродовж останніх двох років отримувала пропозицію дати хабар.
12% українських респондентів повідомили, що збитки у їхніх організацій від хабарництва та корупції становили від 1 до 50 мільйонів доларів США.