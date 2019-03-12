23:04
12 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росію тримають за парканом. Чеченський Волдеморт
      Вєсті Кремля
      20:54, сьогодні
      Вєсті.UA: Куди поспішав Порошенко. За що Чорновол отримала орден
      Вєсті.UA
      19:48, сьогодні
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Як за кордоном борються з корупцією та який досвід українцям варто перейняти

      186 Читать новость на русском

      Здається, що корупції за кордоном не існує. А хабарі та відкати можуть брати лише наші високопосадовці, але це не так. Країни, які мають низький рівень корупції довго йшли до цього. Журналісти 24 каналу з'ясували, який досвід у боротьбі з корупцією українцям варто перейняти.

      Як у Румунії борються з корупцією

      У 2018 році громадяни Румунії вимагали від влади продовжити боротьбу з корупцією. На вулиці Бухаресту вийшли понад 300 тисяч людей. Всі вони були проти змін у законодавстві, які передбачали пом'якшення відповідальності за корупційні злочини.

      Читайте також: Затримали і відпустили: топ корупційних справ, які закінчились нічим

      Люди майже рік домагалися скасувати зміни. Зрештою влада прибрала неоднозначні правки у законі, а тодішній міністр юстиції Румунії Флорін Йордаке пішов у відставку.

      Мітинг в Румунії
      300-тисячний мітинг в Румунії

      Як у Південній Кореї борються з корупцією

      А у 2016 році понад 1,5 мільйона людей вийшли до центру столиці Південної Кореї з вимогою відставки президента Пак Кин Хе, оскільки вона була замішана в корупційних оборудках. 

      Мітинг в Північній Кореї
      Мітинг в Південній Кореї

      Народ не здавався кілька місяців, аж до поки парламент не проголосував за її імпічмент. А у 2018 році Пак Кин Хе засудили до 24 років ув'язнення та сплати штрафу у розмірі майже 17 мільйонів доларів за змову зі своєю подругою з метою отримання незаконних прибутків.

      Як в Україні борються з корупцією 

      На початку березня 2019 року українці протестували проти розкрадання в "Укроборонпромі". До центру Києва вийшло лише кілька сотень активістів "Нацкорупусу". І це попри те, що скандал активно висвітлювали у ЗМІ. Прості громадяни жодним чином не виявили свого обурення діями посадовців. 


      Акція протесту проти корупції в "Укроборонпромі"

      Експерти запевнили, що українське суспільство просто не готове діяти, аби очистити владу від корупції. Безумовно, українці гостро реагують на насилля збоку влади, але на корупцію в країні всім байдуже.

      Згадати лише протести у Врадієвці після того, як міліціянти зґвалтували місцеву жінку. Або кількасоттисячний мітинг у Києві через побиття студентів на Майдані. Жоден корупційний скандал не вивів на вулиці стільки людей, навіть обкрадання армії під час війни.

      Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі".
      Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром".
      Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування.

      Експерти наголосили, що цього разу громадяни зможуть висловити своє невдоволення на виборчих дільницях.

      Коли в Україні вибухнув корупційний скандал, вже було зрозуміло, що вибори наближаються. І мільйони людей дійсно підуть 31 березня тільки не на акції протесту, а на виборчий процес, яким вони власне скажуть, що вони думають про цю владу,
      – сказав експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

      Але аналітики зауважили, що вибори відбуваються лише раз на п'ять років. А корупційних скандалів за цей час вибухає кілька десятків. І якщо не діяти, то зрушень не буде. Тож, вони радять виділяти власний час на громадянські акції, аби змусити владу діяти.

      blog_ava
      Підлі щури будуть покарані, – Кривонос зробив першу заяву на посаді в РНБО
      сьогодні
      10157
      Автор: Марія Савчук
      Теги: Корупція Новини України Протести Хабар Гроші Румунія Південна Корея Укроборонпром Скандал Розслідування
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 березня: новий заступник секретаря РНБО та еколихо у Криму
      сьогодні , 22:01 Головні новини 12 березня: новий заступник секретаря РНБО та еколихо у Криму
      1365
      Война – как лотерея: поймал шанс – бери взятки, воруй, живи, как хочется
      сьогодні , 22:00 Война – как лотерея: поймал шанс – бери взятки, воруй, живи, как хочется
      Ольга Черненко 189
      Чи бути об’єднанню православної та греко-католицької церков
      сьогодні , 21:00 Чи бути об’єднанню православної та греко-католицької церков
      2056
      Пам'ятка виборця: як голосувати і які документи брати з собою
      сьогодні , 20:00 Пам'ятка виборця: як голосувати і які документи брати з собою
      305
      Чи можуть забрати квартиру за комунальні борги: як це діє
      сьогодні , 19:02 Чи можуть забрати квартиру за комунальні борги: як це діє
      Яніна Ткачук 831
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук