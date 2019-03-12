Як за кордоном борються з корупцією та який досвід українцям варто перейняти

Здається, що корупції за кордоном не існує. А хабарі та відкати можуть брати лише наші високопосадовці, але це не так. Країни, які мають низький рівень корупції довго йшли до цього. Журналісти 24 каналу з'ясували, який досвід у боротьбі з корупцією українцям варто перейняти.

Як у Румунії борються з корупцією

У 2018 році громадяни Румунії вимагали від влади продовжити боротьбу з корупцією. На вулиці Бухаресту вийшли понад 300 тисяч людей. Всі вони були проти змін у законодавстві, які передбачали пом'якшення відповідальності за корупційні злочини.

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Люди майже рік домагалися скасувати зміни. Зрештою влада прибрала неоднозначні правки у законі, а тодішній міністр юстиції Румунії Флорін Йордаке пішов у відставку.



300-тисячний мітинг в Румунії

Як у Південній Кореї борються з корупцією

А у 2016 році понад 1,5 мільйона людей вийшли до центру столиці Південної Кореї з вимогою відставки президента Пак Кин Хе, оскільки вона була замішана в корупційних оборудках.



Мітинг в Південній Кореї

Народ не здавався кілька місяців, аж до поки парламент не проголосував за її імпічмент. А у 2018 році Пак Кин Хе засудили до 24 років ув'язнення та сплати штрафу у розмірі майже 17 мільйонів доларів за змову зі своєю подругою з метою отримання незаконних прибутків.

Як в Україні борються з корупцією

На початку березня 2019 року українці протестували проти розкрадання в "Укроборонпромі". До центру Києва вийшло лише кілька сотень активістів "Нацкорупусу". І це попри те, що скандал активно висвітлювали у ЗМІ. Прості громадяни жодним чином не виявили свого обурення діями посадовців.



Акція протесту проти корупції в "Укроборонпромі"

Експерти запевнили, що українське суспільство просто не готове діяти, аби очистити владу від корупції. Безумовно, українці гостро реагують на насилля збоку влади, але на корупцію в країні всім байдуже.

Згадати лише протести у Врадієвці після того, як міліціянти зґвалтували місцеву жінку. Або кількасоттисячний мітинг у Києві через побиття студентів на Майдані. Жоден корупційний скандал не вивів на вулиці стільки людей, навіть обкрадання армії під час війни.

Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі".

Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром".

Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування.

Експерти наголосили, що цього разу громадяни зможуть висловити своє невдоволення на виборчих дільницях.

Коли в Україні вибухнув корупційний скандал, вже було зрозуміло, що вибори наближаються. І мільйони людей дійсно підуть 31 березня тільки не на акції протесту, а на виборчий процес, яким вони власне скажуть, що вони думають про цю владу,

– сказав експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

Але аналітики зауважили, що вибори відбуваються лише раз на п'ять років. А корупційних скандалів за цей час вибухає кілька десятків. І якщо не діяти, то зрушень не буде. Тож, вони радять виділяти власний час на громадянські акції, аби змусити владу діяти.