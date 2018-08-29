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Як забруднення повітря впливає на розумові здібності: приголомшливі результати дослідження

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Смог негативно впливає на розумові здібності людини
Смог негативно впливає на розумові здібності людини / bbc.com

Смог у великих містах стає глобальною проблемою. Міжнародна команда вчених вперше дослідила вплив забруднення повітря на розумові здібності людей.

Дослідження, опубліковане в американському науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, що чим довше люди живуть в умовах поганої екології, тим більшої шкоди це завдає їхньому інтелекту. Водночас забруднення повітря більше позначається на мовних, ніж на математичних здібностях, а чоловічий мозок схильний до впливу поганої екології більше, ніж жіночий, передає Focus.

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В рамках наукової роботи вчені проаналізували дані 20 тисяч китайців, зібрані у період із 2010 по 2014 роки.

За дорученням китайського уряду серед учасників дослідження регулярно проводилися тести на знання мови і математики. Дослідники порівняли результати тестів з рівнем забруднення повітря в районах, де жили учасники експерименту. Хоча під час аналізу і враховувалося зниження розумових здібностей в результаті старіння та інших зовнішніх обставин, вплив забрудненого повітря виявився величезним.

Як зазначається, смог сильніше впливає на людей, старших за 64 років, а особливо на чоловіків та осіб із низьким рівнем освіти.

Окрім того, за словами Дерріка Хо з Гонконзького політехнічного університету, із забрудненням повітря потенційно пов'язані прояви окисного стресу, нейрозапалення і нейродегенерації, додає видання.

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Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Китай дослідження наука Екологія Чоловіче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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