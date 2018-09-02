Як загинув лідер бойовиків Захарченко: з'явилися нові дані

За словами бойовиків, їхнього лідера Олександра Захарченка ліквідовували ті ж люди, що і "Гіві" та "Моторолу", а саму вибухівку, переконують вони, було закладено "на удачу".

Про це розповів колишній радник ватажка "ДНР" Олександр Козаков під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс".

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За його словами, кілери використали безоболонковий вибуховий пристрій, основний принцип дії якого – вибухова хвиля та вогонь.

"Вибух стався в той момент, коли вони заходили всередину кафе, закладка було зроблено над дверима всередині. Першим йшов охоронець, він загинув одразу. Другим заходив в кафе Олександр Володимирович, потім ще один охоронець і міністр доходів і зборів "ДНР" Олександр Тимофєєв", – переконує він.

Водночас Козаков додає, що закладку могли зробити уночі проти дня, коли стався інцидент, а сам вибуховий пристрій приводили у дію дистанційно.

"Це була, як її називають терористи, закладка "на удачу", – додає екс-радник Захарченка.

Як вважає він, операцію щодо ліквідації Захарченка проводили ті ж самі люди, які вбивали "Гіві" та "Моторолу".

"Життя трьох госпіталізованих, в тому числі Олександра Тимофєєва, нічого не загрожує. У нього діагностовано множинні осколкові поранення та опіки, але він перебуває у свідомості", – констатував Козаков.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Раніше бойовики повідомляли, що саморобний вибуховий пристрій було замасковано під освітлювальне обладнання всередині ресторану та дистанційно приведено у дію. Також зазначається, що у тротиловому еквіваленті він мав 800 грамів.