Як, захищаючи себе, можна отримати проблеми із законом

Чергова тривожна новина з Одеси. На відомого місцевого активіста Сергія Стерненка скоїли новий замах. Це вже третій замах на нього за 4 місяці. Захищаючись, Стерненко вбив нападника.

Попередній замах на активіста був зовсім нещодавно – 1 травня. Тоді невідомий підбіг до Стерненка і вистрілив йому в шию з травматичного пістолета. Поранений активіст не розгубився і зміг затримати нападника. Коли ж на місце події прибули поліцейські, активісту довелося ще й умовляти поліцейських провести необхідні слідчі дії, зокрема, оглянути речі затриманого та опитати свідків.

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Після того нападу, Стерненко попросив у поліції державну охорону, але йому відмовили, вирішивши, що небезпеки для активіста більше не існує. Але, тепер нападники зробили третю спробу розправитись зі Стерненком. І знову для них не вдалу.

Всього нападників було двоє, вони налетіли на активіста біля його будинку, і той, захищаючись, скористався ножем, який носив із собою після попередніх замахів. І важко поранив одного нападників, який, зрештою, помер.



Сергій Стерненко

Стерненко нажив собі чимало ворогів серед місцевої одеської так званої еліти. Він – колишній координатор одеського "Правого сектору", який давно і послідовно бореться з місцевими сепаратистами. А в числі останніх в Одесі не тільки відверта ворожа агентура, зокрема члени різних проросійських рухів, які послідовно виступають за розкол України.

Також серед ворогів Стерненка, ще й керівництво Одеси, в купі з провладними депутатами. Адже, крім виступів проти сепаратистів, Стерненко ще й неодноразово виступав проти забудови міського парку Одеси наближеним до мера Труханова забудовником. Власне після боротьби з місцевою будівельною мафією, на активіста і почали організовуватися напади.

У зв'язку з черговим нападом на Стерненка, який перейшов дорогу одеському меру та будівельній мафії, чимало хто обурюється тим, що київська влада нічого не робить із цією безкарністю мера Труханова та його оточення.



Стерненко після нападу

Натомість, захисники влади кивають на те, що Труханова обрали одесити і президент Порошенко та влада в Києві зробити з цим нічого не можуть. І мовляв, нехай одесити оберуть собі нового мера, і самі з цим розбираються. Але насправді, це не так, бо Київ не просто не хоче привести до тями Труханова, а навпаки, надає йому свою підтримку. Бо саме СБУ, підконтрольна президенту Порошенку, провалила розслідування наявності російського громадянства у Труханова.

І це народний депутат саме від Блоку Порошенка взяв в суді Труханова на поруки, по корупційній справі заводу "Краян", коли одеському меру загрожував арешт і СІЗО. І саме дружина чинного президента нещодавно разом з Трухановим вишивала рушник "національної єдності" в Одесі. То ж ось така вона, "національна єдність" нашого президента та російської кримінальної агентури в Одесі. І наведений список таких збігів далеко не вичерпний.

Відтак, випуски "Права на правду" я часто закінчую словами: "На владу сподівань небагато. Ваша безпека залежить лише від вас". Але, дивлячись на випадок Стерненка, схоже, за це доведеться нести ще й кримінальну відповідальність. Сподіваємось, слідчі і суд врахують всі обставини події.