Як захистися від стресу: прості поради

Оскільки всіма системами і органами у тілі людини керує нервова система, стрес може спричинити серйозний збій у роботі будь-якої частини організму.

Тож аби організм добре функціонував, необхідно вчитися захищати себе від стресів, пише 24apteka.

1. Намагайтесь не приймати все близько до серця – налаштуйте себе простіше ставитись до подій. Навіть, якщо це буде доречно у конкретній ситуації – з гумором. Акцентуйте увагу на позитивних та смішних моментах у житті.

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2. Аби легко позбутись негативних емоцій – підіть у спортзал чи просто на пробіжку. Інтенсивні фізичні навантаження чудово цьому допомагають.

Також фахівці рекомендують застосовувати різні техніки розслаблення – медитацію, йогу. Частіше проводьте час на свіжому повітрі та в оточенні людей, які вас надихають і заряджають енергією.

3. Додайте в свій раціон продукти, які допомагають боротися зі стресом – чорний шоколад, чорницю, вівсянку, горіхи, насіння, червону рибу, авокадо, йогурт та м'ясо індика.

4. Якщо у вас вдома є домашні улюбленці – нервовий зрив вам не загрожує. А якщо нема – варто над цим задуматись. Адже собаки та коти – одні з кращих "професіоналів" в психотерапії.

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