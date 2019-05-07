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      Як захистити деревину від шкідників та комах

      199 Читать новость на русском
      Як захистити дерево від шкідників та комах - поради
      Як захистити деревину від шкідників та комах / iStock

      Дерев'яні поверхні, навіть за умови правильного догляду, без надійного захисту темніють та руйнуються. Гарним виходом із ситуації стане покриття безбарвним лаком, який вдало підкреслить красу дерев'яної поверхні.

      Але перед тим, як нанести його, необхідно подбати про покриття та використовувати ґрунтовку, застосування якої:

      • забезпечить рівномірний розподіл фінішного покриття без плям;
      • вирівняє вбираючу здатність поверхні та збереже дихаючі властивості деревини;
      • захистить деревину від появи плісняви, водоростей, грибків та комах;
      • захистить поверхню від біопошкоджень;
      • забезпечить тривалий термін служби покриття.

      Перш ніж обрати правильну ґрунтовку, варто врахувати її характеристики та антисептичні властивості. Обираючи ґрунтовку, слід враховувати не тільки її захисні якості, але і характеристики лаку, який буде нанесений після цього, на завершальному етапі роботи.

      Існують такі види ґрунтовки:

      1. Алкідна – вважається кращою серед будівельників. Оброблене нею дерево сохне до 18 годин, на його поверхні утворюється матова щільна захисна плівка, яка підкреслює структуру. Така ґрунтовка є нетоксичною. Використовуючи її, можна значно підвищити зносостійкість паркету або дерев'яної підлоги.
      2. Водно-дисперсійна – сохне доволі швидко, і, як правило, без запаху та нетоксична. Оброблена таким складом деревина легко шліфується та дає надійний захист від цвілі.
      3. Шелакова – частіше застосовується для обробки сирої або погано просушеної деревини, складається з метилового спирту і молочного соку комах.

      Зараз великою популярністю користуються ґрунтовки з біоцидними добавками, які забезпечують додатковий захист від плісняви, водоростей, грибків та комах. Такі добавки є, наприклад, у ґрунтовці Holzgrund від німецького бренду Alpina.

      Процес лакування деревини є дуже важливим, саме тому варто подбати про кожен етап цього процесу:

      • спершу потрібно підготувати дерево – зачистити його за допомогою спеціального паперу.
      • опісля – етап знежирювання дерев'яної поверхні за допомогою розчинника.
      • далі – ґрунтування поверхні. Для цього вам будуть потрібні малярські кисті різної величини.
      • тільки тепер ви можете спокійно покривати лаком дерев'яні поверхні і бути певними – вони прослужать довго.

      Якщо ви все ж обрали для роботи алкідну ґрунтовку, наприклад Holzgrund, то для фінішного покриття радимо використовувати алкідний лак з тієї ж лінійки бренду Alpina. Він дасть поверхні надійний захист від дощу та вологи, а також надовго збереже природну структуру деревини.

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      Теги: Новини нерухомості Ідеї для дому
      Джерело: 24 канал
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