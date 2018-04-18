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Як захистити очі під час роботи за комп'ютером: ефективні поради

1234 Читать новость на русском
Як захистити очі під час роботи за комп'ютером
Як захистити очі під час роботи за комп'ютером / lady.tochka.net

Прислухаючись до простих порад медиків, людина може захистити свої очі від шкідливого впливу монітора і зберегти під час роботи зір.

Про це пише Eyestrain.

Медики рекомендують кожні півгодини відривати погляд від екрана і дотримуватись правила "20-20-20" – кожні 20 хвилин дивіться протягом 20 секунд на предмет, який перебуває на відстані 5-7 метрів. Або просто відривайте погляд від монітора у вікно – тоді очі відпочивають, відновлюються та зволожується слизова оболонка ока.

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Аби не забувати про такий перепочинок, фахівці створили спеціальний додаток "Protect Your Vision", який нагадує – коли потрібно відвести погляд від монітора.

Також важливо сидіти навпроти монітора на відстані щонайменше півметра, а рівень очей повинен фокусуватися на одному рівні з верхом екрану. Висоту погляду можна відрегулювати за допомогою крісла. Окрім того, центр дисплея має розташовуватися на 18 градусів нижче очей.

А ще моргайте – чим частіше, тим краще. Адже коли ми дивимося на екран – моргаємо значно менше, ніж зазвичай, і очі отримують менше зволоження.

via GIPHY

Щодо яскравості зображення – вона має відповідати фону приміщення, у якому ви працюєте. Якщо ви сидите у темній кімнаті – зображення монітора повинне наближатися до жовтого, а у світлому приміщенні варто використовувати відтінки блакитного.

Також лікарі рекомендують, якщо з'являється дискомфорт в очах – здається, ніби в очі насипали піску чи просто оболонка ока потребує зволоження – використовуйте зволожуючі краплі або "штучні сльози".

Аби у приміщенні не було пересушеного повітря, яке негативно впливає на шкіру і, зокрема, очі, варто дбати про провітрення кімнати.

До слова, декілька простих коротких вправ допоможуть вам зняти втому з очей та захистити зір – вправи шукайте за посиланням.

via GIPHY

Теги: Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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