Як захистити підприємство від незаконних обшуків

Щороку в Україні на підприємствах проходить понад 100 тисяч обшуків. З року в рік їх кількість лише збільшується. Для виходу з цієї ганебної ситуації, наприкінці 2017 року, парламент ухвалив закон "Маски-шоу стоп". Незважаючи на позитивні новації, закон так і не зміг повноцінно захистити бізнес. Тому нещодавно парламентом було ухвалено закон "Маски-шоу стоп – 2".

На що мають право компанії, до яких прийшли з обшуками, та силовики, розбирався 24 канал.

Закон обшукам не завада

Одним із показових прикладів того, що закон "Маски-шоу стоп" повноцінно не запрацював став приклад компанії "Астарта". Влітку в їх офіс з обшуками прийшли силовики. Мета "візиту" несплата 3,6 мільйонів гривень, податку при передачі мінеральних добрив від материнської компанії дочірній. У пошуках необхідних документів, силовики перевернули офіс, вилучили комп’ютери, порізали сейфи тощо. Власник компанії був готовий одразу заплатити ці гроші й потім розбиратись що до чого аби уникнути розголосу.

Така пропозиція залишилась без уваги. Як наслідок, вже через п’ять годин на Bloomberg з’явився матеріал про обшуки й за день капіталізація "Астарти" впала на 60 мільйонів доларів. А через три дні ті, хто проводив маски-шоу сказали, мовляв, в ході обшуків нічого не знайшли. Проте, попросили бухгалтера компанії, яка протягом 5 хвилин надала потрібну виписку.

Але ж закон "Маски-шоу стоп" мав би захистити компанію! Проте між поняттями мав би і захистив – велика різниця. Хоча закон і містить чимало позитивних новацій.

Зокрема, ним запровадили обов’язкову відео-фіксацію всіх обшуків, що проводяться правоохоронцями. Також має фіксуватись процес винесення ухвали суддею, який дає дозвіл на фактично зупинку нормальної роботи підприємства. За даними Мін`юсту, на винесення таких ухвали деякі судді витрачали лише кілька секунд. Звісно, цього часу надто мало щоби розібратись у справі й винести справедливе рішення.



Відтепер процес винесення суддею ухвали про обшук повинен фіксуватись на відео

Під пильним наглядом адвоката

Наступна новація – обов’язковий доступ та допуск адвоката до проведення слідчих дій, на будь-якому етапі проведення обшуку.

Прописали в законі й гарантований термін кримінальних розслідувань. Це робилось для того, щоб справи, які порушувались не перетворювались на безстрокові "серіали" і мильні опери проти українського бізнесу з метою обкладення їх даниною.

Також закон забороняв правоохоронним органам повторно відкривати кримінальні справи по тих самих фабулах. Розповсюдженою була схема, коли змінювалось слово в фабулі й один слідчий орган, обібравши підприємця, передавав матеріали іншому, щоб ті теж трошки "заробили".

Позитивно оцінювали юристи й новацію щодо заборони вилучення електронних інформаційних систем. Сторону обвинувачення зобов’язали робити копії необхідної інформації без вилучення техніки, де вона зберігається. Водночас, передбачалось залучення до цього процесу відповідного фахівця.



Обшук компанії не повинен перетворюватись на стихійне лихо

To be continued

Щоправда, не зважаючи на всі правильні й позитивні новації, повноцінно закон не зміг захистити бізнес. Про це свідчить, зокрема, й вищенаведений приклад. Тож, нещодавно парламентом було ухвалено ще один закон – "Маски-шоу стоп – 2".

На думку адвоката, керуючого партнера АО "Suprema Lex" Віктора Мороза, закон "Маски-шоу стоп – 2", передовсім, розширює повноваження компаній, у яких є статус осіб, права і законні інтереси яких обмежуються в ході досудового розслідування. Йдеться про керівництво й працівників компанії, проти якої відкрите кримінальне провадження. Відтепер слідчий зобов’язаний, у передбачений законом термін, розглянути клопотання цієї особи, звісно за наявності підстав. Приміром, якщо є невідмінена постанова слідчого, прокурора про закриття аналогічного кримінального провадження.

По-друге, з’явились нові можливості для закриття "довгограючих" так званих фактових кримінальних проваджень. Відтепер слідчий суддя може винести постанову про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування. Або його представника, якщо до дня повідомлення людини про підозру минув термін досудового розслідування ст. 219 КПК (від 6 до 18 місяців в залежності від тяжкості злочину, який розслідується).

В ст. 219 КПК варто звернути увагу на формулювання "може", яке свідчить про необов’язковість прийняття такого рішення слідчим суддею і має певні корупційні ризики. Водночас, ця стаття розповсюджується на кримінальні провадження, відомості про які внесені в ЄРДР після 16 березня 2018 року,

– переконує адвокат.

Також учасники кримінального провадження, зокрема, й ті до кого правоохоронці навідались з "візитом", отримали право заявляти слідчому клопотання про закриття кримінального провадження, за наявності постанови про закриття аналогічного провадження, яке було ухвалено з дотриманням вимог про підслідність.

Відмова слідчого по такому клопотанню може оскаржуватись слідчому судді й в апеляційному порядку. Щоправда, виходячи з існуючої сьогодні практики, слідчі, переважно, ігноруватимуть такі клопотання, відмовляючи в їх задоволенні через формальні причини. Суди ж у свою чергу зможуть посилатись на дискрецію повноважень слідчого. Тож, закриття кримінального провадження через слідчого суддю може виявитись більш ефективним інструментом,

– додає Віктор Мороз.



За незаконні рішення слідчим і прокурорам доведеться відповідати

Відповідати все ж доведеться?

Насамкінець, закон "Маски-шоу стоп – 2" пропонує механізм залучення слідчих і прокурорів до відповідальності за незаконні рішення.

Слідчий і прокурор повинні компенсувати нанесені збитки не лише за наявності обвинувального вироку проти них, але й у випадку скоєння дисциплінарного правопорушення, не залежно від завершення його строків дії. Щоправда, в такому випадку є можливість притягнути до відповідальності недобросовісних співробітників і ефективно захищати "своїх". Ефективних механізмів притягнення слідчого чи прокурора до персональної відповідальності законом не передбачено.

Проте навіть після ухвалення всіх, начебто, непоганих законодавчих ініціатив, все ще проводяться обшуки, які нагадують бої без правил. Свіжим прикладом яких юристи називають ІТ-компанію LetyShops. Де, не зважаючи на всі закони "Маски-шоу стоп", під час обшуку на підприємство не були допущені адвокати. Власне, й проводився обшук з грубими порушеннями щодо працівників компанії. А враховуючи, що підгрунття кримінального провадження все ще не зрозуміле навіть керівництву компанії, то слідчі й прокурори, які здійснювали досудове розслідування у цьому провадженні, вірогідно "вийдуть сухими з води". Навіть, якщо їхні дії й будуть визнані неправомірними.

Нагадаємо, що на початку листопада набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування" (так званий "Маски-шоу стоп –2").

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