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Як захистити приватність у соцмережах власноруч: поради експерта

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Перед сенаторами Цукерберг заявив, що його дані теж стали здобиччю Cambridge Analytica. І пообіцяв, що його компанія розробить інструменти, які убезпечать від таких маніпуляцій.

Слабкі місця соціальної мережі розповів Антон Кушнір – експерт з лабораторії цифрової безпеки. Разом з кореспондентом 24 Каналу проаналізували акаунт у Facebook, щоб зрозуміти як зловмисники можуть отримати приватну інформацію. Вони з'являються у нашому профілі, коли реєструємось на інших сайтах з допомогою Facebook. А робимо це часто, коли купуємо в інтернет-магазанах чи проходимо тести. І навіть не задумуємося, що додатки можуть використовувати наші дані.

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"Вони пов'язані з таким функціоналом Facebook як додатки. Можна подивитись ці додатки дуже просто. В окремих випадках ці додатки отримували дуже багато інформації, вони могли отримати інформацію про ваші лайки. Тобто що ви лайкаєте, що ви не лайкаєте. На основі цього, якщо збирати інформацію тривалий час можна визначити ваші вподобання", – повідомив експерт лабораторії цифрової безпеки Антон Кушнір.

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Саме так інформацію збирала і Cambridge Analytica, компанія, яку звинувачують у використанні даних для маніпуляції виборцями
США. Наші дописи, фото, інформація з приватних повідомлень, навіть дані наших друзів чи зовнішній запит на вашу приватну інформацію Facebook зберігає у так званому архіві, який можна завантажити і переглянути. Але ж немає гарантій, що їх не використають і інші.

Всі наші дії у Facebook складають наш психологічний портрет користувача. Завдяки тесту "великої п'ятірки особистостей", психологи ділять користувачів за п'ятьма основними рисами. Це відкритість, сумлінність, екстраверсія, сприйнятливість і невротизм. Ці риси розприділять людей на такі особистості: авантюрист, захисник, вдячний чи керівник. Цей алгоритм завдяки вашим лайкам, поширенням, фото може знати про вас більше інформації ніж знайомі чи близькі вам люди. Найкращий спосіб вберегти свою приватність – розповсюджувати лише загальну і безпечну інформацію.

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Олена Кук
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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