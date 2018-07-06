Як захиститись від вірусу папіломи: поради лікаря

В усьому світі вірус папіломи людини не лікують, адже ефективного лікування від вірусу не існує. Але завдяки профілактиці його можна уникнути.

Про це розповіла акушер-гінеколог Ольга Бєлоконь, передає "Обозреватель".

За її словами, ліки не допоможуть вам знизити вірусне навантаження папіломи – це все міфи та маркетинговий хід для продажу препаратів.

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Найкращий спосіб захисту від ВПЛ-інфекції – це вакцинація. Саме щеплення може запобігти інфікуванню вірусу папіломи, адже вакцина захищає від високоонкогенних типів, які є найбільш поширеною причиною передракових захворювань та раку шийки матки.

Вакцинацію найкраще проводити до початку статевого життя, адже тоді вона має найбільшу ефективність.

Ідеальний вік – 11 - 12 років, але щеплення можна робити і раніше – з 9 років і після 25. Від віку залежить кількість необхідних доз – 2 для дітей до 14 років або 3 – для тих, хто розпочав статеве життя,

– пояснила лікар.

Вона запевнила, що щеплення не викликає безпліддя.



Що таке вірус папіломи людини? Вірус із родини папіломавірусів, що має здатність до реплікації в людському організмі. Він має властивість інфікувати кератиноцити шкіри або слизової оболонки. Деякі з відомих типів викликають утворення бородавок та розвиток злоякісних новоутворень статевих органів жінки та чоловіка.

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