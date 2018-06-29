Як захиститися від бактерій у спортзалі: корисні поради

У тренажерних залах чи спортивних клубах займаються безліч людей, а, отже, там можна легко обмінятися хвороботворними бактеріями.

Саме тому, потрібно дотримуватися деяких правил, щоб не підхопити бактерій, пише "Живи Активно".

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Мікроби є не лише на ручках тренажерів, а всюди. Тому не вішайте свій рушник на тренажер, не ставте на нього книжку чи журнал.

За тиждень використання на рушнику назбирується багато бактерій. Тому після кожного відвідування спортзалу періть рушник та одяг.

Небезпечним для здоров’я є золотистий стафілокок є стійким до антибіотиків мікроорганізмом. Після потрапляння у кров він стає смертельно небезпечним. Якщо у вас є подряпини чи рани, то обов’язково їх обробіть спиртовим розчином.

Обмежте споживання вуглеводів, оскільки такі продукти у травному тракті є середовищем для розмноження бактерій.

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