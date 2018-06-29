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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Як захиститися від бактерій у спортзалі: корисні поради

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Як вберегтися від мікробів у спортзалі
Як вберегтися від мікробів у спортзалі / elitegymsamui.com

У тренажерних залах чи спортивних клубах займаються безліч людей, а, отже, там можна легко обмінятися хвороботворними бактеріями.

Саме тому, потрібно дотримуватися деяких правил, щоб не підхопити бактерій, пише "Живи Активно".

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Мікроби є не лише на ручках тренажерів, а всюди. Тому не вішайте свій рушник на тренажер, не ставте на нього книжку чи журнал.

За тиждень використання на рушнику назбирується багато бактерій. Тому після кожного відвідування спортзалу періть рушник та одяг.

Небезпечним для здоров’я є золотистий стафілокок є стійким до антибіотиків мікроорганізмом. Після потрапляння у кров він стає смертельно небезпечним. Якщо у вас є подряпини чи рани, то обов’язково їх обробіть спиртовим розчином.

via GIPHY

Обмежте споживання вуглеводів, оскільки такі продукти у травному тракті є середовищем для розмноження бактерій.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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