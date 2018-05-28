Як захиститися від кібератаки угрупування Fancy Bear: поради від ФБР

Федеральне бюро розслідувань США рекомендувало власникам домашніх та невеликих комерційних мереж перезавантажити роутери, які можуть піддаватися хакерській атаці угрупування Fancy Bear.

Про це йдеться в офіційній заяві ФБР.

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У відомстві рекомендують змінити налаштування на пристроях та захистити підключення складнішими паролями. Також ФБР наголосило на необхідності оновити пристрої до останніх версій та відключити встановленні налаштування віддаленого доступу.

Такі маніпуляції зможуть завадити роботі шкідливого програмного забезпечення, навіть якщо ви випадково його встановили.

Варто зазначити, що 23 травня Мін'юст США повідомив про виявлення мережі пристроїв, заражених угрупованням хакерів Fancy Bear. У ФБР припустили, через мережу збирають інформацію, в тому числі для нових кібератак.

Що таке Fancy Bear? Хакерська група, яка діє з 2004 року. Вона відома своїми атаками на державні, інформаційні, військові та інші структури країн, а також на російських опозиціонерів та журналістів. Вашингтон пов'язує угруповання Fancy Bear з Росією і покладає на неї відповідальність за злом серверів Демократичної партії в ході виборів президента США восени 2016 року.