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      Як закоханість впливає на імунітет: відповідь вчених

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      Як закоханість впливає на імунітет
      Як закоханість впливає на імунітет / unsplash.com

      Закоханість допомагає імунній системі ефективніше працювати, та боротися з вірусами.

      Про це йдеться в результатах дослідження Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. 

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      У дослідженні брали участь 47 жінок, які за останні два роки почали романтичні відносини. "Почуття закоханості – один з найпотужніших психологічних дослідів в житті людини", підкреслюють вчені. Цей стан позначається на всьому організмі.

      Виявилося, що закоханість провокує активізацію генів, відповідальних за вироблення інтерферону – білка, який допомагає боротися з вірусами.

      Кохання і імунітет
      Закоханість стимулює вироблення інтерферону

      Дослідники припустили, що так організм жінки готується до вагітності. Коли почуття минають – рівень інтерферону падає. Вченим залишилося з'ясувати, чи справедливі ці висновки і щодо чоловіків.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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