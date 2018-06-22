Як заморозити макарони: кулінарний лайфхак
Якщо у вас обмаль часу на приготування їжі – врятує порція замороженої пасти. Як її зробити – читайте далі.
Залиште макарони недовареними
Не доводьте макарони до готовності, інакше під час розігрівання вони стануть занадто м'якими, пише кулінарний блог The Kitchn.
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Нехай паста залишиться трохи вогкуватою, тоді в мікрохвильовці вона дійде до ідеального стану. Особливо якщо ви додасте соус.
Заморожуйте в контейнерах
Заморозьте готові макарони в невеликих харчових пакетах або в контейнерах. Також можна викласти їх на застелене пергаментом деко, злегка окропивши оливковою олією. Дрібні макарони покладіть в один шар. Спагеті скрутіть в гнізда, у такий спосіб вони займуть менше місця. Потім перекладіть їх у великий пакет.
А домашній соус до пасти можна заморозити в кубиках для льоду.
Розігрійте
Розігрівати макарони можна у мікрохвильовці чи на плиті. Просто викладіть пасту в сковорідку або каструлю з гарячим соусом. Так страва швидко розігріється.