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Як заохотити дитину пити воду: цінні поради від Супрун

268 Читать новость на русском
Як заохотити дитину пити більше води
Як заохотити дитину пити більше води / bladderandboweluk.co.uk

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун порадила, що потрібно зробити батькам, щоб діти пили більше води.

Про це вона зазначила у Facebook.

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Батькам необхідно час від часу пропонувати немовлятам від 8 місяців пити воду. Старшим дітям потрібно давати пляшку води з собою. Необхідно також пропонувати воду під час прийому їжі.

Батькам потрібно стежити, щоб дитина пила необхідну кількість води під час ігор. Нехай дитина обере собі місткість для води, можна кольорову.

Додавайте до води кілька шматочків фруктів.

Супрун додала, що найкращий спосіб, щоб заохотити дитину пити більше води – це показати на власному прикладі.

До слова, Міністерство охорони здоров’я застерегло, що хоч тривале перебування під ультрафіолетовими променями збільшують виникнення раку шкіри, не варто відмовлятися від сонця.

Теги: Здоров'я Діти Здорове життя Вагітність і діти Догляд за немовлятами
Джерело: 24 Канал
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