Як заохотити дитину їсти здорову їжу у школі: поради від Супрун

Один із найважливіших уроків, який дитина отримує в школі, – це урок про здорове харчування. Хоча його й не викладають вчителі, проте щодня, здебільшого на великій перерві, в дитини формуються звички, які залишаться на все життя. Відтак, слід мотивувати дитину їсти здорову їжу, інакше вона почне втамовувати голод шкідливими стравами та перекусами.

Про це пише виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Як підкреслює вона, кожну дитину можна заохотити не лише їсти здорову їжу, а робити це із задоволенням – для цього потрібно, передусім, бути прикладом самим.

"Нехай діти бачать, що ви самі їсте здорову їжу, поступово вони наслідуватимуть ваш приклад не лише вдома, а й у школі",– додає Супрун.

За її словами, дитячий і підлітковий раціон повинен містити менше швидких вуглеводів (солодощі, випічка) і більше тваринного білка (м’ясо, молочні продукти).

Також чиновниця оприлюднила кілька порад, які допоможуть дитині харчуватися корисніше:

– акцентуйте увагу на овочах і бобових – вони мають бути основою раціону;

– заохочуйте щодня їсти фрукти та ягоди, молочні та кисломолочні продукти, у невеликих порціях – цільнозернові продукти, насіння та горіхи;

– упродовж тижня готуйте рибу (2-3 рази на тиждень) і м’ясо (переважно птиці та кролика);

– мінімізуйте кількість солі – для дітей 2-3 грами на добу, для підлітків – менше ніж 5 грамів на добу;

– зменште споживання цукру: 25-50 грамів на добу, включно з фруктовими цукрами;



– використовуйте корисні олії (оливкова, кукурудзяна, лляна, гарбузова, горіхова);

– слідкуйте за водним балансом школяра: дитина має отримувати достатньо рідини та пити не за графіком, а орієнтуючись на відчуття спраги.

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун публікувала поради, як підготувати дитину до першого смартфона.