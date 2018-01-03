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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як запобігти появі розтяжок: ТОП-10 продуктів

21:02, 3 січня 565 Читать новость на русском
ТОП-10 продуктів, що запобігають появі розтяжок
ТОП-10 продуктів, що запобігають появі розтяжок / Фото з відкритих джерел

Будь-якій жінці чи чоловіку не хочеться мати зайвих розтяжок на ногах, животі та руках. А для того, щоб запобігти їхній появі, варто лише дотримуватись певного раціону.

В Cosmopolitan розповіли, які продукти зможуть запобігти появі розтяжок.

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ТОП-10 продуктів:

1. Яловичина;

2. Філе курки;

3. Овочі;

4. Гриби;

5. Фрукти;

6. Хліб;

7. Каші;

8. Бурий рис;

9. Сир;

10. Червона риба.

Важливо: пам’ятайте, що найбільше шкіра схильна до розтяжок на животі, боках, сідницях, на стегнах і на руках. І щоб максимально скоротити ризик появи розтяжок після схуднення, потрібно намагатися худнути поступово. Найоптимальніший темп схуднення не більше 1,5 - 2 кг на тиждень. Намагайся постійно тримати шкіру в тонусі і не допускати різкого набору ваги.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Краса
Джерело: 24 Канал
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