Як запобігти появі розтяжок: ТОП-10 продуктів
Будь-якій жінці чи чоловіку не хочеться мати зайвих розтяжок на ногах, животі та руках. А для того, щоб запобігти їхній появі, варто лише дотримуватись певного раціону.
В Cosmopolitan розповіли, які продукти зможуть запобігти появі розтяжок.
Читайте також: 5 поширених помилок при схудненні, які потрібно виправити
ТОП-10 продуктів:
1. Яловичина;
2. Філе курки;
3. Овочі;
4. Гриби;
5. Фрукти;
6. Хліб;
7. Каші;
8. Бурий рис;
9. Сир;
10. Червона риба.
Важливо: пам’ятайте, що найбільше шкіра схильна до розтяжок на животі, боках, сідницях, на стегнах і на руках. І щоб максимально скоротити ризик появи розтяжок після схуднення, потрібно намагатися худнути поступово. Найоптимальніший темп схуднення не більше 1,5 - 2 кг на тиждень. Намагайся постійно тримати шкіру в тонусі і не допускати різкого набору ваги.