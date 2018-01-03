Як запобігти появі розтяжок: ТОП-10 продуктів

Будь-якій жінці чи чоловіку не хочеться мати зайвих розтяжок на ногах, животі та руках. А для того, щоб запобігти їхній появі, варто лише дотримуватись певного раціону.

В Cosmopolitan розповіли, які продукти зможуть запобігти появі розтяжок. Читайте також: 5 поширених помилок при схудненні, які потрібно виправити ТОП-10 продуктів: 1. Яловичина; 2. Філе курки; 3. Овочі; 4. Гриби; 5. Фрукти; 6. Хліб; 7. Каші; 8. Бурий рис; 9. Сир; 10. Червона риба. Важливо: пам’ятайте, що найбільше шкіра схильна до розтяжок на животі, боках, сідницях, на стегнах і на руках. І щоб максимально скоротити ризик появи розтяжок після схуднення, потрібно намагатися худнути поступово. Найоптимальніший темп схуднення не більше 1,5 - 2 кг на тиждень. Намагайся постійно тримати шкіру в тонусі і не допускати різкого набору ваги.