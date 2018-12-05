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      Як запобігти раку шийки матки: поради Супрун

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      Рак шийки матки: симптоми
      Як запобігти раку шийки матки / narodna-pravda.ua

      Серед хвороб, у запобіганні яким вирішальну роль відіграє регулярний скринінг – рак шийки матки – четверте найрозповсюдженіше онкозахворювання серед жінок.

      Про це написала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун в Facebook.

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      За її словами, рак шийки матки виникає та розвивається безсимптомно, тому дуже часто його виявляють вже на пізній стадії, коли лікування найскладніше та дороге.


      Потрібно проходити скринінг раз на три роки

      Тому, міністерка наголосила, що кожній жінці потрібно регулярно відвідувати лікаря-гінеколога, який відповідно до віку та індивідуальних особливостей рекомендує, коли потрібно проходити скринінг.

       
      Уляна Супрун
      “Для скринінгу раку шийки матки використовують ПАП-тест. Його перевага в тому, що він допомагає визначити зміни в організмі, які за відсутності лікування можуть призвести до раку. Та, відповідно, не дати шансів хворобі розвинутися у вашому організмі”.

      У більшості європейських країн, США та Австралії рекомендують розпочинати скринінг з 21-25 років та проходити його раз на три роки.

      Але за наявності факторів ризику, рекомендується робити такий тест раз на рік:

      1. куріння;
      2. ВІЛ-інфекція; 
      3. ослаблена імунна система через прийом кортикостероїдів;
      4. часта зміна статевих партнерів без використання презервативів;
      5. рак шийки матки у матері/бабусі/сестри;
      6. ранній початок статевих стосунків (до 16 років).

      Тож якщо вас турбують наступні симптоми – нерегулярні кров'янисті виділення; будь-які незвичні вагінальні виділення; біль внизу живота; біль/дискомфорт під час статевого акту – треба звертатися до гінеколога незалежно від того, як давно ви проходили обстеження у гінеколога. 

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      Теги: Медицина Лікування Здоров'я Онкозахворювання Жіноче здоров’я Уляна Супрун
      Джерело: Здоров'я 24
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