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Як запобігти розвитку ракових захворювань: поради вчених

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Спорт може запобігти розвитку ракових захворювань
Спорт може запобігти розвитку ракових захворювань / europost.gr

Лікарі не завжди можуть встановити причину появи злоякісних утворень, проте вчені навели низку порад для профілактики онкозахворювань.

Перш за все, необхідно вживати овочі зеленого кольору, пише Men’sLife.

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Все тому, що такі продукти містять велику кількість хлорофілу – речовини, яка підсилює дію магнію та запобігає розвитку раку товстого кишківника.

У раціон необхідно включити багато фруктів та овочів. Вони містять клітковину, що допоможе зберегти мікроорганізми, які боряться з раком шлунку. Щоденне вживання горіхів знижує ризик розвитку раку легень.

Лікарі не рекомендують вживати часто червоне м'ясо, оскільки воно підвищує ризик розвитку раку в товстому кишківнику. Замість нього корисніше вживати рибу.

Для профілактики онкозахворювань необхідно займатися спортом – 2,5 години на тиждень. Така діяльність знижує ризик раку на 30% у порівнянні з тими, хто не займається спортом.

Дерматологи рекомендують використовувати сонцезахисні креми зі ступенем захисту не менш, ніж spf 30. А от для міста необхідно обирати захист spf 50.

Зведіть до мінімуму використання пластикової посуди та упаковування. У пластику мітяться канцерогени, що можуть спровокувати трансформацію здорових клітин на злоякісні.

Рак печінки та нирок може спричинити перхлоретілен – сполука, яку широко використовують у хімчистках для очищення одягу та меблів.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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