Як запобігти розвитку ракових захворювань: поради вчених
Лікарі не завжди можуть встановити причину появи злоякісних утворень, проте вчені навели низку порад для профілактики онкозахворювань.
Перш за все, необхідно вживати овочі зеленого кольору, пише Men’sLife.
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Все тому, що такі продукти містять велику кількість хлорофілу – речовини, яка підсилює дію магнію та запобігає розвитку раку товстого кишківника.
У раціон необхідно включити багато фруктів та овочів. Вони містять клітковину, що допоможе зберегти мікроорганізми, які боряться з раком шлунку. Щоденне вживання горіхів знижує ризик розвитку раку легень.
Лікарі не рекомендують вживати часто червоне м'ясо, оскільки воно підвищує ризик розвитку раку в товстому кишківнику. Замість нього корисніше вживати рибу.
Для профілактики онкозахворювань необхідно займатися спортом – 2,5 години на тиждень. Така діяльність знижує ризик раку на 30% у порівнянні з тими, хто не займається спортом.
Дерматологи рекомендують використовувати сонцезахисні креми зі ступенем захисту не менш, ніж spf 30. А от для міста необхідно обирати захист spf 50.
Зведіть до мінімуму використання пластикової посуди та упаковування. У пластику мітяться канцерогени, що можуть спровокувати трансформацію здорових клітин на злоякісні.
Рак печінки та нирок може спричинити перхлоретілен – сполука, яку широко використовують у хімчистках для очищення одягу та меблів.
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