Як Запоріжжя приймало Матч Зірок Суперліги: фото та відео неймовірного шоу

26 січня в Запоріжжі в палаці спорту "Юність" відбулося вражаюче шоу "– баскетбольний "Матч зірок, де українські зірки Суперліги протистояли "Збірній Легіону". А перед тим було шоу данків, виступи французьких Barjots Dunkers та груп підтримки.

Читайте також: Український баскетболіст отримав один бал у голосуванні Матчу всіх зірок НБА

Вечір великого баскетболу розпочався з конкурсу майстерності, у якому переможцем став розігруючий "Черкаських Мавп" Брендон Янг. У вирішальному раунді Янг показав найкращий час в цьому конкурсі та з результатом 15,8 секунди переміг захисника "Політехніка" Романа Козлова.

Далі глядачі побачили яскравий конкурс данків, я якому переміг професійний данкер Олександр Захаров. Киянин набрав максимальну кількість балів у першому раунді, після чого у фіналі переміг Микиту Конькова з "Дніпра".

Окрім українських данкерів, глядачі у Запоріжжі побачили і виступ французьких данкерів-акробатів Barjots Dunkers.

В останньому конкурсі "триочкових" переможцем став атакуючий захисник "Дніпра" Максим Закурдаєв. Компанію у фіналі Закурдаєву склав на той момент чинний чемпіон конкурсу та досвідчений снайпер "Миколаєва" Олексій Онуфрієв, але форвард “корабелів” на 4 бали поступився захиснику "Дніпра".

Головною ж подією вечора стало протистояння "Зірок України" проти "Зірок Легіону". "Зірки України" були представлені найкращими баскетболістами Суперліги з українською пропискою. Легіон був представлений іноземними гравцями. Глядачі шляхом голосування самі визначили учасників фінального матчу. Команда "Зірок України" тренерського дуету Дениса Журавльова та Віталія Чернія перемогла колектив легіонерів тренерів Віталія Степановського та Валерія Плеханова з рахунком 154:150.

Читайте також: Українські баскетболісти перемогли легіонерів на Матчі зірок Суперліги

Відео найкращих моментів Матчу зірок

Думаю, що легіонери трішки засмутилися поразці, але, загалом, також отримали позитивні емоції. Тепер кожен з ним буде намагатися повернути борг у Суперлізі Парі-Матч. Взагалі приємно, що свято вдалося і шоу сподобалося глядачам. Гравці та тренери також у захваті. То ж велика подяка організаторам. Особисто я радий можливості попрацювати з Денисом Журавльовим, у нас з ним на майданчику було повне взаєморозуміння. Для всіх нас це була як перезарядка на фоні повсякденних тренувань. Такі матчі дійсно потрібні,

– поділився враженнями після матчу Віталій Черній.

MVP матчу було визнано Павла Крутоуса. Захисник "Київ-Баскету" набрав 42 очка (15/17 двоочкових, 2/6 триочкових, 6/7 штрафних), зробив 7 підбирань та 2 передачі, а його рейтинг ефективності склав 40 балів.

На церемонії нагородження зірок представник TM Parimatch Вадим Місюра нагородив найкращого гравця грудня Суперліги Парі-Матч – представника "Політехніка" Делвана Грема.

Ігрові показники форварда з Харкова минулого місяця: вражаючі дабл-дабл у кожній грі і рейтинг ефективності не нижче 23 — 21. 8 очок і 13.5 підбирань у середньому за гру. Лідер "Політехніка" став одним із найефективніших гравців грудня (РЕ 28).

Делван Грем прокоментував отримання нагороди: "Це мій перший досвід виступів в Україні і, знаєте, мені тут дійсно сподобалося. Більше того, мені дуже приємно, що мене назвали кращим гравцем місяця. Це своєрідне визнання".

Делван Грем отримує нагороду найкращому гравцю грудня

Вадим Місюра відзначив високий рівень організації Матчу Зірок: "Такі поєдинки – звичайна справа для будь-якого виду спорту в Європі та США. В України ж подібні шоу-формати з’явилися нещодавно й тим приємніше TM Parimatch підтримувати такі починання. Ми вважаємо, що заповнені трибуни в Запоріжжі - гідне підтвердження тому, що таких спортивних заходів повинно ставати більше".

Наступний Матч Зірок відбудеться в 2020 році в Дніпрі.