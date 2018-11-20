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      Як "Запоріжжя" взяло реванш у "Київ-Баскет" та знову очолило турнірну таблицю: фото та відео

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      Запоріжжя – Київ-Баскет
      Запоріжжя – Київ-Баскет

      У зв'язку з іграми збірної України Суперліга Парі-Матч пішла на невеликі канікули, подарувавши перед цим уболівальникам яскраве протистояння "Запоріжжя" та "Київ-Баскета".

      Варто відзначити, що саме столичній команді підопічні Валерія Плеханова програли єдиний раз в першому колі (82:103). Зрозуміло, що запорожці хотіли взяти реванш, тим більше, що перед цим вони поступилися два рази поспіль ("Черкаським Мавпам" та "Дніпру").

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      Початок зустрічі з "Київ-Баскет" вже в рідних стінах також почалося не кращим чином для "Запоріжжя". Втім, команда змогла переломити хід гри і звести внічию першу чверть. У другій 10-хвилинці гості знову повели в рахунку (+9), але пішли на перерву поступаючись -1.

      Друга половина матчу виявилася за господарями майданчика. І хоч часом вони змушували своїх уболівальників понервувати, в результаті здобули перемогу (88:82) і вийшли на перше місце в турнірній таблиці. Що ж стосується підопічних Євгена Мурзіна, то вони поки що ділять третє місце з "Дніпром".

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      Наступні матчі Суперліги Парі-Матч пройдуть вже 6-го грудня. А поки що нас чекатимуть гри збірної України, найближчий з яких відбудеться 29 листопада в рамках кваліфікації до чемпіонату світу. Суперниками нашої команди будуть словенці – діючі чемпіони Європи. До слова, матч також відбудеться в Запоріжжі, а керувати збірною України буде Євген Мурзін, який поєднує роботу в "Київ-Баскеті" та національній команді.

       

      Теги: Баскетбол чемпіонат України з баскетболу Збірна України з баскетболу Спорт
      Джерело: 24 Канал
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