Як запрошення Путіна на весілля в Австрію вплинуло на відносини з Україною
Запрошення президента Росії Володимира Путіна на весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль мало вплив на довіру між Києвом і Віднем.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Укрінформ".
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Як міністр закордонних справ я мушу залишатися політкоректним. Тому я скажу, що це (запрошення Путіна на весілля Кнайсль, – 24 Канал), на мою думку, було досить великою помилкою,
– зауважив він.
Окрім того, дипломат наголосив, що сприйняття цього факту в Україні було "катастрофічним". За його словами, багато людей так і не зрозуміли, чому Путін був запрошений на свято.
"Це – питання довіри", – наголосив Клімкін.
Нагадаємо, 18 серпня 53-річна глава МЗС Австрії Карін Кнайсль відсвяткувала весілля, на яке запросила президента Росії Володимира Путіна.