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Як запрошення Путіна на весілля в Австрію вплинуло на відносини з Україною

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Запрошення Путіна на весілля глави МЗС Австрії вплинуло на відносини Києва і Відня
Запрошення Путіна на весілля глави МЗС Австрії вплинуло на відносини Києва і Відня / Фото з відкритих джерел

Запрошення президента Росії Володимира Путіна на весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль мало вплив на довіру між Києвом і Віднем.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Укрінформ".

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Як міністр закордонних справ я мушу залишатися політкоректним. Тому я скажу, що це (запрошення Путіна на весілля Кнайсль, – 24 Канал), на мою думку, було досить великою помилкою,
– зауважив він.

Окрім того, дипломат наголосив, що сприйняття цього факту в Україні було "катастрофічним". За його словами, багато людей так і не зрозуміли, чому Путін був запрошений на свято.

"Це – питання довіри", – наголосив Клімкін.

Нагадаємо, 18 серпня 53-річна глава МЗС Австрії Карін Кнайсль відсвяткувала весілля, на яке запросила президента Росії Володимира Путіна.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Павло Клімкін МЗС України Австрія
Джерело: 24 Канал
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