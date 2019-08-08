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      Як запуск ринку землі вплине на економічне зростання: пояснення фахівця

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      Зеленський анонсував земельну реформу до кінця 2019
      Зеленський анонсував земельну реформу до кінця 2019 / unsplash.com

      До кінця року в Україні має бути проведена земельна реформа, а вже у 2020-му планують створити довгоочікуваний ринок землі, що дозволить власникам паїв вільно розпоряджатись своєю власністю.

      Принаймні такі плани під час бізнес-форуму у Стамбулі озвучив Володимир Зеленський.

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      Чого чекати після запуску ринку землі? Як пояснює заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні, економіст Павло Кухта, все залежить від моделі, яку буде обрано.

      За підрахунками фахівців, найбільший ефект в усіх розрахунках показують найліберальніші моделі.

      Саме про ліберальну модель запуску ринку землі нещодавно згадував заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук.

      Ліберальна модель передбачає повне відкриття ринку землі без жодних обмежень

      За його словами, ліберальна модель ринку та активна фінансова підтримка фермерів, зокрема на придбання землі, може дати до 4% додаткового зростання ВВП на рік.

      Павло Кухта також зауважує, що ліберальна модель виглядає найбільш реалістичною.

      При запуску ринку за ліберальною моделлю, варто очікувати пришвидшення річних темпів росту приблизно на 1-1,5% ВВП через 2-3 роки. Тобто прискорення економічного зростання в півтора рази лише за рахунок однієї реформи, якщо її правильно провести,
      – наголосив фахівець.

      Що варто знати про ринок землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на їхній продаж Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2020 року.

      Через заборону власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися своїми землями с/г призначення – єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди. Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.

      ринок землі мораторій заборона земельна реформа
      Мораторій на продаж землі в Україні / Інфографіка: Ціна держави

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      Теги: Новини нерухомості України Ринок землі Мораторій на продаж землі ВВП Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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