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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як зараз почувається Сенцов у російській колонії

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Стан Сенцова – важкий, але голодування він припиняти не збирається, – адвокат Дінзе
Стан Сенцова – важкий, але голодування він припиняти не збирається, – адвокат Дінзе / Соцмережі

Стан здоров'я незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова залишається важким. Щоправда, українець від голодування відмовлятися не збирається.

Про це розповів адвокат українця Дмитро Дінзе, передає інформаційна агенція «РБК-Україна".

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За словами правозахисника, стан Олега Сенцова наразі залишається важким.

Крім того, Дінзе підкреслив, навіть попри це, позиція українського бранця Кремля щодо голодування не змінилася.

"Його у колонії намагаються переламати, щоб він припинив голодування. Ставлять на те, що нібито політичні аргументи вичерпано, і нікому вже не цікаво, що він голодує, тому це безглуздо, Але це не можна назвати тиском. Найбільше це схоже на монотонні вмовляння", – каже юрист.

До слова, українець оголосив голодування майже чотири місяці тому з вимогою звільнити українських політв'язнів.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на свою російську колегу Тетяну Москалькову повідомила, що Олег Сенцов відмовився від госпіталізації.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. 

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

хроніка подій

 

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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