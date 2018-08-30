Як зараз виглядає Донецький аеропорт: моторошне відео з висоти

У мережі показали зняте з висоти пташиного польоту відео, на якому видно моторошні руїни Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва. Його у запеклих боях боронили легендарні "кіборги".

Панорамну зйомку з безпілотника опублікували на пропагандистському каналі News-Front у Youtube.

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Донецький аеропорт після 5 років війни,

– йдеться у підписі.

У коментарях до відео юзери пишуть, що колись аеропорт був "кращим у Європі", зйомка схожа на "моторошну картину", або ж що це "типова картина русккого міра".

Дивіться відео, як зараз виглядає Донецький аеропорт:

Нагадаємо, раніше боєць 79-ї аеромобільної бригади, "кіборг" Віталій Горкун показав архівне відео зі старого терміналу донецького аеропорту. Кадри були зняті у листопаді 2014 року.