Як зараз виглядають стадіони, які були побудовані до Олімпіади-2008 в Пекіні: страхітливі фото
Минуло 10 років з Олімпійських ігор 2008 року в китайському Пекіні, але час виявився недружнім до колись блискучих арен.
Тоді Китай мобілізував всі сили, щоб організувати неймовірне шоу для всього світу, вразивши всіх архітектурними шедеврами і відмінною організацією.
Читайте також: Стали відомі імена талісманів Олімпіади та Паралімпіади 2020 року
Багато майданчиків, побудовані для Олімпіади, прийшли в занепад. Порожні стадіони старіють і заростають бур'янами, олімпійські талісмани валяються в кущах. Про колишню велич нагадує лише напис "Beijing 2008".
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Сем Куеррі виграв вже 4-й трофей у сезоні2 серпня 2010 , 18:35
"Порту" здобуло 24 перемогу у чемпіонаті11 квітня 2011 , 14:43
Рятівний супергол Ронні. "Гановер" - "Герта" - 1:1. ВІДЕО4 жовтня 2013 , 23:37
Драговіч: Я відчуваю величезну повагу до українців, бо бачу, на що вони йдуть заради України24 травня 2014 , 14:12