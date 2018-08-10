Як зараз виглядають стадіони, які були побудовані до Олімпіади-2008 в Пекіні: страхітливі фото

Минуло 10 років з Олімпійських ігор 2008 року в китайському Пекіні, але час виявився недружнім до колись блискучих арен.

Тоді Китай мобілізував всі сили, щоб організувати неймовірне шоу для всього світу, вразивши всіх архітектурними шедеврами і відмінною організацією.

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Багато майданчиків, побудовані для Олімпіади, прийшли в занепад. Порожні стадіони старіють і заростають бур'янами, олімпійські талісмани валяються в кущах. Про колишню велич нагадує лише напис "Beijing 2008".

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